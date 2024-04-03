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dv.ee

3 апреля 2024 в 11:26









Кафе эстонского бренда Pavlova откроется в Берлине

Бульвар Курфюрстендамм, на котором откроется кафе Pavlova. Фото: Joerg Carstensen, dpa, Scanpix

Кафе под эстонским брендом Pavlova предпринимательниц Ольги Даниловой и Эрики Шоллер в этом году откроется в Берлине. Заведение будет работать по франшизе.

Об открытии кафе сообщила в социальных сетях совладелица Pavlova OÜ Эрика Шоллер. По ее словам, заведение с десертами запустится летом нынешнего года на одной из центральных улиц немецкой столицы, бульваре Курфюрстендамм, и будет работать по франшизе.

«Помещения утверждены, предварительные эскизы готовы, почти приступаем к ремонту... нас можно поздравить с этим очень важным шагом! Ну и мы идем дальше», – рассказала Шоллер.

Pavlova позиционирует себя как единственное кафе в мире, специализирующееся на изготовлении исключительно пирожного «Павлова». Ранее, кроме Эстонии, эстонским предпринимательницам удалось продать франшизу в Литву, в 2023 году заведение под брендом Pavlova открылось в крупнейшем торговом центре Дубая Dubai Mall.