Matkasport потеряла 98% прибыли

Предприниматель из Раквере намерен покорить солнечные пляжи Испании новым продуктом

Võidu Invest, действующая в Раквере металлургическая компания, использовала перерыв, вызванный пандемией, для создания нового продукта. В этом году она попытается закрепиться в Испании – отпуск, проведенный там владельцем компании Сиймом Аасом, дал импульс важному повороту в бизнесе.

Võidu Invest, действующая в Раквере металлургическая компания, использовала перерыв, вызванный пандемией, для создания нового продукта. В этом году она попытается закрепиться в Испании – отпуск, проведенный там владельцем компании Сиймом Аасом, дал импульс важному повороту в бизнесе.