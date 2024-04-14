    Галерея: Осиновского избрали мэром Таллинна в третьем туре голосования

    Евгений ОсиновскийФото: Andras Kralla

    В воскресенье утром Таллиннское городское собрание провело внеочередное заседание, чтобы избрать нового мэра и утвердить новую городскую управу, пишет rus.err.ee.

    Всего было проведено три тура голосования: в первом Осиновский получил 38 голосов «за» (два бюллетеня были признаны недействительными - ред), во втором – 39 голосов. В третьем раунде Осиновский получил 41 голос «за» и, таким образом, был избран мэром Таллинна.

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