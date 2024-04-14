Галерея: Осиновского избрали мэром Таллинна в третьем туре голосования

Российский товар просачивается на прилавки: популярный чай снова в магазинах

«Нам сообщили, что мы можем получить продукцию у латвийской фирмы, которая ее производит, и поскольку потребители ждали этот чай, я не увидела никаких проблем в том, чтобы купить его у латвийской фирмы и продать в Эстонии».

«Нам сообщили, что мы можем получить продукцию у латвийской фирмы, которая ее производит, и поскольку потребители ждали этот чай, я не увидела никаких проблем в том, чтобы купить его у латвийской фирмы и продать в Эстонии».