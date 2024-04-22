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22 апреля 2024 в 7:04









Гендерный разрыв: в каких сферах женщины зарабатывают больше?

В Эстонии разрыв в зарплатах с 2013 года сократился на 11,7 процентных пункта. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

По данным Департамента статистики, в 2023 году почасовая брутто-зарплата у женщин была на 13,1% меньше, чем у мужчин. За год гендерный разрыв в зарплатах сократился на 4,6 процентных пункта.

В прошлом году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин составляла 10,27 евро, у мужчин – 11,82 евро. Наибольшее различие в зарплатах у мужчин и женщин наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов (25,5%), в сфере информации и связи (25,1%), а также в финансовой и страховой деятельности (24,9%).