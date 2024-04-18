Экономист: отели и рестораны еще не оправились от спада
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла.Фото: Liis Treimann
Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
По сравнению с периодом, предшествовавшим ковидному кризису 2019 года, в декабре 2019 года стоимость продуктов питания в наших магазинах выросла на 45%, а стоимость предметов домашнего обихода – на целых 79%. При этом цены в ресторанах и отелях выросли всего на 30%. Иными словами, гостиницы и рестораны стоят относительно дешево, а при сравнении ресторанной и домашней еды баланс смещается в сторону первой.
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Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.