На электрификацию железных дорог будет дополнительно выделено 68 млн евро

Министр климата Кристен Михал подписал приказ, согласно которому на электрификацию Тартуского и Нарвского направлений железной дороги и реконструкцию нескольких железнодорожных участков будет выделено дополнительно 68 млн евро. Вместе с ранее подтвержденным финансированием в электрификацию и строительные работы будет инвестировано в общей сложности около 387 миллионов евро, пишет Ärileht.
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