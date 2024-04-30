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dv.ee

30 апреля 2024 в 13:30









На электрификацию железных дорог будет дополнительно выделено 68 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Michael Derrer Fuchs

Министр климата Кристен Михал подписал приказ, согласно которому на электрификацию Тартуского и Нарвского направлений железной дороги и реконструкцию нескольких железнодорожных участков будет выделено дополнительно 68 млн евро. Вместе с ранее подтвержденным финансированием в электрификацию и строительные работы будет инвестировано в общей сложности около 387 миллионов евро, пишет Ärileht.

По словам министра климата Кристена Михала, цель инвестиций – сделать движение поездов еще более экологически чистым и увеличить количество пассажиров: