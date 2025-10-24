Назад 24.10.25, 17:05 Делов-то: в Сейме Латвии спешат бить жену. А кто-то выиграл выборы в Эстонии, но сам не рад В Латвии – новая порция как минимум странных законов, а в Эстонии подводят итоги муниципальных выборов. Америка вводит санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а Европа – против роз и пластиковых унитазов. Обсуждаем главные темы уходящей недели в подкасте «Делов-то!»

В Латвии празднуют семейные ценности, пытаясь отменить защиту жертв домашнего насилия. В Эстонии же победа на выборах в Таллинне может оказаться пирровой.

В студии Ярослав Тавгень, Николай Андреев и Алексей Шишкин.

В ночь на понедельник в Эстонии подвели итоги муниципальных выборов. Кажется, больших сенсаций не случилось. В Нарве победил Михаил Стальнухин, в Таллинне — с отрывом лидировали центристы. Разве что в Нымме, извечной вотчине националистов, партию «Отечество» неожиданно одолела команда молодых социал-демократов. Впрочем, почти везде триумфаторам выборов еще предстоит договариваться с младшими партнерами о коалициях.

Было ли в этой кампании или ее итогах что-то, что удивило журналистов ДВ? И кто в итоге соберет коалиции в Таллинне и Нарве?

Правительство Эстонии представило пакет мер по экономии, который предусматривает сокращение расходов на программы занятости и обучение, что позволит сэкономить около 8–11 млн евро в ближайшие годы. В том числе будут прекращены повторные выплаты зарплатных пособий и дублирующее финансирование языковых курсов А еще с 2026 года Министерство юстиции Эстонии прекращает программу бесплатных юридических консультаций для малоимущих граждан, которую с 2017 года реализовывало бюро HUGO.legal. Вместо нее будет внедрён чат-бот, созданный министерством. С какими мерами экономии можно согласиться, а какие не стали бы вводить? И спасет ли ИИ, когда нужна юридическая помощь?

На южной границе тучи ходят хмуро. Парламентская комиссия по иностранным делам Латвии поддержала в первом чтении законопроект о выходе страны из Стамбульской конвенции — международного соглашения о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия — и предложила рассмотреть его в срочном порядке. Первое чтение прошло 23 октября, второе запланировано на 30 октября. Президент Эдгар Ринкевич заявил, что примет решение после голосования Сейма, а премьер-министр страны Эвика Силиня подчеркнула, что политические дебаты не должны повлиять на помощь жертвам насилия. Приняла конвенцию страна только в 2024 году и теперь хочет как можно скорее от нее отказаться. Зачем? Кому-то не терпится побить жену?

Еще одна реформа в Латвии. С 2026 года книги, изданные не на латышском языке и не на языках стран ЕС или кандидатов на членство, а также стран ОЭСР, будут облагаться обычным НДС в размере 21%, сообщила Министерство финансов Латвии. Фактически, реформа касается исключительно все еще популярных в Латвии книг на русском языке. Финансисты считают, что выручат на несколько миллионов евро больше налогов. А книжники оппонируют — нет, мы просто закроемся. Стоит ли видеть в этой мере дискриминацию? А экономический или политический смысл?

Трамп опять сделал разворот? Вместо уже анонсированной встречи с Путиным в Будапеште, ради которой весь интернет несколько дней чертил карты потенциальных перелетов, резидент Белого дома ужесточил не только риторику в адрес России, но и ввел существенный набор новых санкций. Теперь под американским эмбарго «Роснефть» и «Лукойл» — крупнейшие поставщики российской нефти. ЕС тоже поддержал почин, принял 19 пакет санкций. Там без сенсаций, но есть забавное — например, в Россию теперь нельзя ввозить пластиковые унитазы.

Эти и другие темы обсуждаем в подкасте «Делов-то!».