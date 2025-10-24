Деловые ведомости
Тармо Юристо – о выборе Isamaa в Таллинне: риски есть с обеих сторон

Партия Isamaa не случайно тянет с выбором коалиционного партнера в Таллинне — риски существуют в обе стороны, сказал руководитель фонда «Либеральный гражданин» (Liberaalne Kodanik Sihtasutus) Тармо Юристо в эфире передачи радио Äripäev.
Руководитель Liberaalne Kodanik Sihtasutus Тармо Юристо.
  • Foto: Raul Mee
По словам Юристо, для Isamaa вхождение в коалицию с Центристской партией несет два основных риска, и оба связаны с имиджем. «Во-первых, Центристская партия трижды была признана виновной в коррупции. А во-вторых, тот факт, что она была осуждена дважды, не помешал ей в третий раз», — отметил он.
Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс – одна из топ-менеджеров, которая рассказывает подробнее о своей зарплате.
Эпицентр
  • 23.10.25, 11:02
Сколько-сколько?! Боссы крупных фирм раскрывают тайны своих зарплат
Международная платформа Bolt заняла 40-е место в рейтинге самых щедрых крупных работодателей Эстонии.
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
ИИ активно используют в секторе информационных технологий, где резюме соискателей зачастую очень техничны и специфичны.
Подсказка
  • 23.10.25, 09:58
Эстонские компании активно используют ИИ при найме. Насколько это законно?
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
ТОП
  • 22.10.25, 06:00
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
Касса по безработице сократит финансирование курсов эстонского языка.
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов
Руководитель по развитию бизнеса Alexela Тармо Кярсна отметил, что различия в ценах по регионам не должны привести к ситуации, когда в сельской местности цены остаются значительно выше, и только в городах – из-за более высокой конкуренции – ниже.
Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
Приложения для доставки готовой еды постепенно превращаются в торговые центры на диване. Через них теперь можно заказывать цветы, лекарства и промтовары.
Новости
  • 23.10.25, 12:11
Barbora уходит из Ида-Вирумаа, а приложения доставки конкурируют с торговыми центрами
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

