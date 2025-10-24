Тармо Юристо – о выборе Isamaa в Таллинне: риски есть с обеих сторон
Партия Isamaa не случайно тянет с выбором коалиционного партнера в Таллинне — риски существуют в обе стороны, сказал руководитель фонда «Либеральный гражданин» (Liberaalne Kodanik Sihtasutus) Тармо Юристо в эфире передачи радио Äripäev.
Руководитель Liberaalne Kodanik Sihtasutus Тармо Юристо.
Foto: Raul Mee
По словам Юристо, для Isamaa вхождение в коалицию с Центристской партией несет два основных риска, и оба связаны с имиджем. «Во-первых, Центристская партия трижды была признана виновной в коррупции. А во-вторых, тот факт, что она была осуждена дважды, не помешал ей в третий раз», — отметил он.
Пока Урмас Рейнсалу возглавляет партию «Отечество», столицу ждет еще несколько недель политического театра, прежде чем будет принято решение, с кем партия вступит в коалицию, сказала руководитель Miltton New Nordics Анника Аррас.
«Пять лет назад молодежь практически не участвовала в выборах, а сейчас происходит какой-то сдвиг. Молодые не только баллотировались, но и были избраны», — рассуждал политолог Отт Луми по итогам дня выборов.
Центристская партия, недавно добившаяся успеха на местных выборах, пользуется поддержкой ряда предпринимателей. Вопрос о формировании в столице новой правящей коалиции во главе с центристами пока остается открытым.
