Назад 24.10.25, 16:21 Тармо Юристо – о выборе Isamaa в Таллинне: риски есть с обеих сторон Партия Isamaa не случайно тянет с выбором коалиционного партнера в Таллинне — риски существуют в обе стороны, сказал руководитель фонда «Либеральный гражданин» (Liberaalne Kodanik Sihtasutus) Тармо Юристо в эфире передачи радио Äripäev.

Руководитель Liberaalne Kodanik Sihtasutus Тармо Юристо.

Foto: Raul Mee

По словам Юристо, для Isamaa вхождение в коалицию с Центристской партией несет два основных риска, и оба связаны с имиджем. «Во-первых, Центристская партия трижды была признана виновной в коррупции. А во-вторых, тот факт, что она была осуждена дважды, не помешал ей в третий раз», — отметил он.