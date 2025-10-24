Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,95%6 802,18
  • DOW 301,14%47 267,21
  • Nasdaq 1,29%23 236,79
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,74
  • 24.10.25, 19:22

Инфляция в США замедлилась, аналитики ожидали худшего

Индекс потребительских цен в США вырос в сентябре выросли медленнее, чем ожидали аналитики, однако инфляция всё же достигла самого высокого уровня с мая.
Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 3% по сравнению с таким же месяцем прошлого года.
  • Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 3% по сравнению с таким же месяцем прошлого года.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
Согласно данным Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (CPI) в сентябре вырос на 3% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Это выше августовского роста в 2,9%, но ниже прогноза аналитиков, ожидавших 3,1%. Тем не менее, показатель остаётся самым высоким с мая и превышает среднее значение за последние 12 месяцев (2,7%), сообщает Yahoo Finance.
