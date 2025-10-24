Инфляция в США замедлилась, аналитики ожидали худшего

Индекс потребительских цен в США вырос в сентябре выросли медленнее, чем ожидали аналитики, однако инфляция всё же достигла самого высокого уровня с мая.
- Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 3% по сравнению с таким же месяцем прошлого года.
- Foto: Zumapress/Scanpix
Согласно данным Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (CPI) в сентябре вырос на 3% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Это выше августовского роста в 2,9%, но ниже прогноза аналитиков, ожидавших 3,1%. Тем не менее, показатель остаётся самым высоким с мая и превышает среднее значение за последние 12 месяцев (2,7%), сообщает Yahoo Finance.
