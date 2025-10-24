Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,94%6 801,56
  • DOW 301,15%47 271,91
  • Nasdaq 1,24%23 227,33
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,05
  24.10.25, 18:23

СМИ: российские военные могли использовать затонувший паром «Эстония» для разведки

Россия может использовать затонувший пассажирский паром «Эстония» для подводного шпионажа против НАТО, рассказали немецкие издания NDR, Süddeutsche Zeitung и Tagesschau в совместном расследовании.
Летом 2021 года на месте крушения парома «Эстония» начались новые исследования для выяснения причин катастрофы.
  • Летом 2021 года на месте крушения парома «Эстония» начались новые исследования для выяснения причин катастрофы.
  • Foto: Robin Roots, Õhtuleht/Scanpix
Новости
  • 25.09.25, 15:05
Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
Вируский уездный суд приговорил жителя Нарвы Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики, передает rus.err.ee.
Новости
  • 22.12.24, 12:21
ЕС планирует новый пакет санкций против России
Новый пакет санкций ЕС приурочен к третьей годовщине со дня начала войны России против Украины. Европейские страны намерены«направить Москве ясный сигнал», передает DW.
Новости
  • 03.02.25, 16:05
Прокуратура Швеции: повреждение кабеля в Балтийском море не было диверсией
Швеция освободила болгарское судно Vezhen, экипаж которого подозревали в повреждении кабеля передачи данных между Швецией и Латвией. По мнению прокуратуры королевства, речь не идет о преднамеренном разрушении инфраструктуры.
Новости
  • 21.05.18, 08:30
Британские депутаты назвали «грязные деньги» из России угрозой для страны
Комитет по международным делам парламента Великобритании назвал угрозой для безопасности «грязные деньги из России» и посоветовал найти способ затруднить выпуск Москвой государственных облигаций.
1
ТОП
  • 22.10.25, 06:00
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
2
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
3
Новости
  • 21.10.25, 13:11
Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты
4
Эпицентр
  • 23.10.25, 11:02
Сколько-сколько?! Боссы крупных фирм раскрывают тайны своих зарплат
5
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
6
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов

Новости
  • 24.10.25, 19:22
Рост потребительских цен в США неожиданно замедлился
Новости
  • 24.10.25, 18:23
СМИ: российские военные могли использовать затонувший паром «Эстония» для разведки
Новости
  • 24.10.25, 18:01
В Ляэне-Вирумаа ждут финансирования два новых промышленных парка
Новости
  • 24.10.25, 17:38
Из-за войны в Украине Эстония вернула домой свой стратегический запас топлива
В случае кризиса государственные резервы продают тому, кто предложит самую высокую цену
Новости
  • 24.10.25, 17:23
Логистический бизнес, попавший в руки «могильщика», обанкротился: «Здесь управляющему приходится быть ясновидцем»
Mнения
  • 24.10.25, 17:05
Делов-то: в Сейме Латвии спешат бить жену. А кто-то выиграл выборы в Эстонии, но сам не рад
Новости
  • 24.10.25, 16:21
Тармо Юристо – о выборе Isamaa в Таллинне: риски есть с обеих сторон
Новости
  • 24.10.25, 16:03
Латвия намерена выйти из соглашения по предотвращении насилия в отношении женщин

Руководитель Rimi Eesti Кристель Метс – одна из топ-менеджеров, которая рассказывает подробнее о своей зарплате.
Эпицентр
  • 23.10.25, 11:02
Сколько-сколько?! Боссы крупных фирм раскрывают тайны своих зарплат
Международная платформа Bolt заняла 40-е место в рейтинге самых щедрых крупных работодателей Эстонии.
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
ИИ активно используют в секторе информационных технологий, где резюме соискателей зачастую очень техничны и специфичны.
Подсказка
  • 23.10.25, 09:58
Эстонские компании активно используют ИИ при найме. Насколько это законно?
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
ТОП
  • 22.10.25, 06:00
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
Касса по безработице сократит финансирование курсов эстонского языка.
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов
Руководитель по развитию бизнеса Alexela Тармо Кярсна отметил, что различия в ценах по регионам не должны привести к ситуации, когда в сельской местности цены остаются значительно выше, и только в городах – из-за более высокой конкуренции – ниже.
Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
Приложения для доставки готовой еды постепенно превращаются в торговые центры на диване. Через них теперь можно заказывать цветы, лекарства и промтовары.
Новости
  • 23.10.25, 12:11
Barbora уходит из Ида-Вирумаа, а приложения доставки конкурируют с торговыми центрами
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025