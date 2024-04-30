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dv.ee

30 апреля 2024 в 6:44









Продажи предприятий розничной торговли в марте сократились

В марте значительнее всего сократились продажи у магазинов бытовой техники. Фото: Shutterstock

По данным Департамента статистики, доход от продаж предприятий розничной торговли в марте 2024 года составил 851 миллион евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 4%.

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, на сокращение объема продаж у предприятий розничной торговли более всего повлияли магазины промышленных товаров, объем продаж у которых был на 9% меньше, чем в марте прошлого года.