    Продажи предприятий розничной торговли в марте сократились

    В марте значительнее всего сократились продажи у магазинов бытовой техники. Фото: Shutterstock

    По данным Департамента статистики, доход от продаж предприятий розничной торговли в марте 2024 года составил 851 миллион евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 4%.

    По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, на сокращение объема продаж у предприятий розничной торговли более всего повлияли магазины промышленных товаров, объем продаж у которых был на 9% меньше, чем в марте прошлого года.

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