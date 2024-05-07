    «Наше правило – не давать советы»: ДВ приглашают на встречу с ведущими подкастов «Два по цене одного» и «Деньги пришли»

    20 мая в редакции ДВ состоится встреча с Ильей Красильщиком и Александром Поливановым – создателями медиапроекта «Служба поддержки», а также финансовых подкастов «Деньги пришли» и «Два по цене одного» от студии «Либо/Либо».

    В 2018 году сотрудники «Медузы» Илья Красильщик и Саша Поливанов запустили в Риге подкаст «Два по цене одного». В нем они каждую неделю рассказывали, как неправильно тратили деньги.
    В 2019-м они запустили отдельный проект «Деньги пришли» – в тот момент, когда оказались в Москве и деньги действительно начали приходить.
    А в 2022-м все снова поменялось.
    Александр и Илья снова переехали и снова запустили подкаст «Новая волна»:
    «В "Новой волне" мы полтора года выли из-за ада вокруг, а теперь вернулись в родную тему денег, – говорят они. – Кстати, правильно тратить их мы так и не научились. Наше правило – не давать советы. Поэтому вы вряд ли услышите за эти два часа что-то полезное. Зато вы услышите много нелепого. Возможно, вам станет полегче, что вы не одни такие. В общем, мы постараемся вам рассказать, как мы выживаем в новой реальности – а вы сможете рассказать про себя».
    Александр Поливанов до этого работал заместителем главного редактора в «Медузе» и главным редактором «Альфа-Банка».
    Илья Красильщик был главным редактором «Афиши», соосновал «Медузу» и был ее издателем, а потом запустил «Яндекс.Лавку».
    «Но все это было в другой жизни», – замечают ведущие и приглашают на свою встречу, на которой можно будет как послушать об их опыте, так и поделиться своим.
    Билеты на мероприятие уже в продаже

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