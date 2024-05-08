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Алексей Шишкин

9 мая 2024 в 3:00









«Чтобы не ехать за хлебушком шесть километров»: семья создает в Эстонии сеть магазинов без продавцов

Первый автоматизированный магазин семья Тирман открыла в Леппнеэме рядом с тем местом, где живут они сами. Фото: Собственный архив

Супруги Александр и София Тирман открыли в таллиннском районе Какумяэ свой второй полностью автоматизированный магазин, первая их торговая точка без охраны и продавцов появилась в Леппнеэме в ноябре 2023 года. Теперь фирма продает такие магазины «под ключ» и надеется на расширение за пределы таллиннского региона, в том числе на другие страны Балтии.

Свой первый магазин шаговой доступности без дежурных сотрудников фирма Carneco OÜ предпринимателя Александра Тирмана открыла в начале ноября 2023 года в порту Леппнеэме в Виймси. Он стал одним из первых полностью автоматизированных продовольственных магазинов в стране под брендом Lahe Pood 24/7. «Шли мы к этому больше двух лет, а идея родилась еще раньше – очень уж нам не хватало магазина рядом с домом, чтобы не надо было за хлебушком ехать шесть километров», – рассказывает соосновательница проекта София Тирман.

По ее словам, идея бизнеса родилась из собственных трудностей. Жителям Леппнеэме быстро стало ясно, что содержать в небольшом поселке обычный магазин с продавцом будет невыгодно, и тогда Тирманы принялись изучать рынок автоматизированных решений: «Нет такого объема продаж, чтобы платить работнику зарплату. Нужна канализация и другие условия, чтобы живой человек мог там работать. Так у нас появилась идея магазина без продавца».

По словам Софии, свою роль сыграл и коронавирус – в период пандемии выросла популярность торговых технологий, не требующих взаимодействия между людьми. Изучив рынок, предприниматели остановились на «умных холодильниках» китайской фирмы Weimi. Тирманы стали представителями азиатского бренда в трех странах Балтии.

35 тысяч евро составили инвестиции в открытие первого магазина самообслуживания в Леппнеэме.

«Изучая рынок, мы поняли, что эта проблема есть не только у нас в Леппнеэме, но и во многих других местах Эстонии и даже в Таллинне, хотя здесь, казалось бы, много магазинов разных сетей. В районах, особенно в новых, за продуктами нужно не идти, а ехать машиной или общественным транспортом обязательно», – рассказала ДВ Тирман. Вторая торговая точка появилась 30 апреля нынешнего года на западе Таллинна, на Какумяэ теэ, 42 под маркой Daily 24/7.

Дороже Maxima, но на уровне Selver

По словам Тирман, выбор продуктов в автоматизированных магазинах небольшой. Это хлеб, молочные продукты, яйца, закуски, прохладительные напитки, полезные сладости, шоколад. В том числе магазинчики торгуют и слабым алкоголем. Чтобы приобрести его, нужно не только произвести оплату, но и авторизоваться при помощи ID-карты, подтвердив возраст. «В будущем мы думаем наладить авторизацию через Smart-ID и Mobile-ID. Чтобы дети точно не могли купить алкоголь, например, взяв родительскую ID-карту. Но пока на торговой точке в Леппнеэме такой проблемы и не возникало», – рассказывает Тирман.

Последним дополнением стала автоматизированная морозилка, позволившая к лету добавить в ассортимент мороженое, замороженные продукты и полуфабрикаты: «Мы столкнулись с тем, что мясные продукты и сырое мясо, по крайней мере, в нашем районе, продавать было неудобно. Его можно было закупать только очень маленькими партиями, иначе есть шанс, что его не купят. К тому же наш ассортимент ограничен количеством места. Морозилка решила эту проблему».

По словам Тирман, с точки зрения ценника на товары автоматизированному магазину шаговой доступности трудно конкурировать с большими сетями, даже несмотря на отсутствие расходов на находящийся на месте персонал, ведь товары приходится закупать меньшими партиями по более высоким ценам. «В итоге мы, скажем, несколько дороже Maxima, но на уровне более дорогих сетей – например, Selver», – отмечает предпринимательница.

На отсутствие продавца не жалуются

В начале апреля с критикой магазинов, в которых работают только кассы самообслуживания, выступила канцлер юстиции Юлле Мадизе. Она направила представителям торговых сетей письмо, в котором указала на то, что отсутствие возможности оплатить покупки через живого продавца ограничивают возможности пожилых и недостаточно технически подкованных покупателей.

«Кассы самообслуживания, конечно, сделали покупки более удобными для многих людей и помогают магазинам сэкономить на расходах, но мы не должны забывать о праве людей с ограниченными возможностями на обстановку, в которой уважается их достоинство и независимость от чужой помощи», – сказала Мадизе.

Магазин Daily 24/7 на Какумяэ тее, 42 Фото: Собственный архив

София Тирман заверила, что с критикой по описанному выше поводу им сталкиваться пока не приходилось. «Создавая концепцию нашего бизнеса, мы думали в том числе о людях, менее знакомых с технологиями, пожилых людях. Им как раз зачастую сложнее добираться от дома до магазинов, поскольку многие из них машину не водят. Так что мы понимали, что наш магазин должен быть для них тоже», – говорит Тирман.

По ее словам, для магазинов выбрали самый технологически простой формат: банковская карта прикладывается к терминалу на холодильнике, авторизуется, проверяя наличие средств, клиент набирает нужные продукты, а после закрытия дверцы с карты списывается итоговая сумма за них. Для пользования магазином не нужны ни сторонние приложения, ни даже смартфон. По словам Тирман, на первой точке, открытой внутри соседского сообщества в Леппнеэме, создатели магазина при необходимости также объясняли клиентам принцип работы магазинчика.

Экспансия на юг

По словам Тирман, в дальнейшем их фирма планирует поставлять умные холодильники всем желающим. Вместе с оборудованием покупатели получат и цифровую среду для управления магазином. Кроме того, у компании есть партнер, производящий боксы для размещения магазинов.

«Первый домик для магазина размером 3 на 6 метров мой муж Александр построил сам. Сейчас у нас есть партнер, производящий эти домики в разных размерах и комплектации», – рассказывает София Тирман. По ее словам, для размещения оборудования покупатель может приспособить и, например, собственный товарный контейнер.

По желанию заказчика Carneco берет дальнейшее обслуживание автоматического магазина на себя или полностью оставляет его покупателю. По мнению Тирман, последний вариант будет удобнее, например, для Южной Эстонии, где есть хорошие перспективы для внедрения автоматизированной торговли, но от Таллинна, где живут основатели бизнеса, она слишком удалена.