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12 мая 2024 в 7:46









Лучшая ученическая компания Эстонии надеется найти инвесторов со всей Европы

Nullivann придумали и вывели на рынок Расмус Мериран, Оливер Иида, Расмус Педари, Элиас Микаэль Тейкари и Карл Эльмар Викат из 11-го класса гимназии Густава Адольфа. Фото: Кретель Кууск

Звание лучшей ученической компании Эстонии завоевали школьники из Таллинна с ледяной ванной - Nullivann. Молодые пердприниматели надеются найти инвесторов в будущем.

Студенческая компания создала охлаждающую ванну, или Nullivann, которая поддерживает температуру холодной воды без электричества благодаря встроенной изоляции, пишет Äripäev. Ледяная баня вмещает 800 литров воды, весит 70 килограммов и позволяет наслаждаться зимним купанием круглый год, даже летом на собственном заднем дворе.

3 столько ледяных ванн уже продали молодые предприниматели за учебный год.

Лучшая студенческая компания Эстонии будет представлять страну на конкурсе европейских молодых компаний в июле. Учащиеся рассчитывают на звание лучшей студенческой компании Европы. А кроме того надеются найти инвесторов из дальнего зарубежья.

Nullivann ручной работы изготовлена ​​из контейнера IBC, а между внешней панелью и контейнером имеется изоляция из пенополиуретана для поддержания температуры воды. Ванна окружена сосновой древесиной, пропитанной атмосферостойким лаком, а воду можно менять с помощью крана на дне.

«В будущем мы хотели бы добавить в ассортимент продукции ванну с охлаждающим агрегатом, которая поможет еще лучше регулировать температуру воды», — сказал Оливер Иида, генеральный директор Nullivann.

Ледяная ванна полезна всем

Идея ледяной ванны родилась год назад из-за любви члена команды Расмуса Мериранна к зимним купаниям.

В марте этого года молодые люди также участвовали в Кубке мира по зимней эстафете по плаванию в Таллинне и убеждены в положительном влиянии закаливания как на физическое, так и на психическое здоровье.

«Несколько международных исследований подтвердили, что погружение в холодную воду укрепляет иммунную систему, способствует сжиганию жира, улучшает настроение и улучшает концентрацию. Терапия холодом также высвобождает дофамин, или гормоны счастья, которые вы можете почувствовать сразу после выхода из ванны», — сказал Оливер, генеральный директор компании.

Второе и третье место конкурса студенческих коллективов в этом году также досталось гимназии Густава Адольфа. Второе место было присуждено UnTop, компании, которая выпустила экологически чистую щетку для ухода за текстилем, которую можно использовать для удаления ворса и шерсти животных с одежды. Гребень изготовлен в Эстонии из остатков древесины.

Третье место заняла компания Huup, которая делает дополнительные карманы для сумок из обрезков ткани. Продукцию изготавливают людей с особыми потребностями.

Лучшие ученические компании в этом году были выбраны в 29-й раз. Ученическая компания – это программа предпринимательского образования, благодаря которой молодые люди получают настоящий предпринимательский опыт. В этом учебном году в Эстонии действовало 420 ученических предприятий и 75 мини-предприятий.