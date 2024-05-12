    Лучшая ученическая компания Эстонии надеется найти инвесторов со всей Европы

    Nullivann придумали и вывели на рынок Расмус Мериран, Оливер Иида, Расмус Педари, Элиас Микаэль Тейкари и Карл Эльмар Викат из 11-го класса гимназии Густава Адольфа.Фото: Кретель Кууск

    Звание лучшей ученической компании Эстонии завоевали школьники из Таллинна с ледяной ванной - Nullivann. Молодые пердприниматели надеются найти инвесторов в будущем.

    Студенческая компания создала охлаждающую ванну, или Nullivann, которая поддерживает температуру холодной воды без электричества благодаря встроенной изоляции, пишет Äripäev. Ледяная баня вмещает 800 литров воды, весит 70 килограммов и позволяет наслаждаться зимним купанием круглый год, даже летом на собственном заднем дворе.
    3столько ледяных ванн уже продали молодые предприниматели за учебный год.
    Лучшая студенческая компания Эстонии будет представлять страну на конкурсе европейских молодых компаний в июле. Учащиеся рассчитывают на звание лучшей студенческой компании Европы. А кроме того надеются найти инвесторов из дальнего зарубежья.
    Nullivann ручной работы изготовлена ​​из контейнера IBC, а между внешней панелью и контейнером имеется изоляция из пенополиуретана для поддержания температуры воды. Ванна окружена сосновой древесиной, пропитанной атмосферостойким лаком, а воду можно менять с помощью крана на дне.
    «В будущем мы хотели бы добавить в ассортимент продукции ванну с охлаждающим агрегатом, которая поможет еще лучше регулировать температуру воды», — сказал Оливер Иида, генеральный директор Nullivann.

    Ледяная ванна полезна всем

    Идея ледяной ванны родилась год назад из-за любви члена команды Расмуса Мериранна к зимним купаниям.
    В марте этого года молодые люди также участвовали в Кубке мира по зимней эстафете по плаванию в Таллинне и убеждены в положительном влиянии закаливания как на физическое, так и на психическое здоровье.
    «Несколько международных исследований подтвердили, что погружение в холодную воду укрепляет иммунную систему, способствует сжиганию жира, улучшает настроение и улучшает концентрацию. Терапия холодом также высвобождает дофамин, или гормоны счастья, которые вы можете почувствовать сразу после выхода из ванны», — сказал Оливер, генеральный директор компании.
    Второе и третье место конкурса студенческих коллективов в этом году также досталось гимназии Густава Адольфа. Второе место было присуждено UnTop, компании, которая выпустила экологически чистую щетку для ухода за текстилем, которую можно использовать для удаления ворса и шерсти животных с одежды. Гребень изготовлен в Эстонии из остатков древесины.
    Третье место заняла компания Huup, которая делает дополнительные карманы для сумок из обрезков ткани. Продукцию изготавливают людей с особыми потребностями.
    Лучшие ученические компании в этом году были выбраны в 29-й раз. Ученическая компания – это программа предпринимательского образования, благодаря которой молодые люди получают настоящий предпринимательский опыт. В этом учебном году в Эстонии действовало 420 ученических предприятий и 75 мини-предприятий.

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