    Французская компания Danone объявила о продаже своего российского бизнеса

    Продукция Danone. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Французская компания Danone завершила сделку по продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р», сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Вслед за пресс-релизом от 22 марта 2024 года, в котором Danone сообщила о получении разрешений российских регулирующих органов, необходимых для продажи бизнеса в России компании ООО «Вамин Р», Danone объявляет о завершении этой сделки», — говорится в пресс-релизе. Другие подробности сделки не приводятся.
    Как отмечает РБК, компания «Вамин Р» была зарегистрирована 25 сентября 2023 года, ее владельцами указаны «Вамин Татарстан» (99%) и Руслан Алисултанов (1%).
    После начала полномасштабной войны Danone продолжала работать в России, однако в октябре 2022 года объявила о планах уйти с российского рынка и продать свои активы.
    В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о национализации Danone. Новым гендиректором был назначен племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.
    В декабре 2023 года газета Financial Times сообщила, что Danone все еще надеется продать свои российские активы. Покупателем издание назвало компанию «Вамин Татарстан», которая принадлежит Минтимеру Мингазову, вошедшему в совет директоров компании после ее национализации.
    По данным издания, «Вамин Татарстан» была готова заплатить 17,7 миллиарда рублей за контроль над российским подразделением Danone. При этом 7,7 миллиарда рублей должны были пойти на обслуживание долга компании. Эксперты отмечали, что реальная стоимость активов компании составляет от 60 до примерно 80 миллиардов рублей.
    В марте 2024 года Путин вывел Health & Nutrition (до национализации — «Danone Россия) из-под управления государства. В том же месяце источник «Ведомостей» сообщил, что российский бизнес Danone купят «Вамин Татарстан» и Якуб Закриев, заплатив за актив в равных долях.

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