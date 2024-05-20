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20 мая 2024 в 7:36









Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Фото: Iranian Presidency

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Вертолет, в котором летел Раиси и высокопоставленные иранские чиновники, разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан, на северо-западе Ирана, передает «Медуза».

При крушении погибли все пассажиры, в том числе, как сообщает агентство Mehr, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Всего на борту находились восемь человек, в том числе сотрудники президентской службы безопасности и члены экипажа.

Вертолет с Раиси разбился в горной местности недалеко от границы с Азербайджаном. Авиакатастрофа произошла, когда Раиси и сопровождавшие его чиновники возвращались с переговоров из Азербайджана (два из трех вертолетов из кортежа президента Ирана благополучно приземлились). Обгоревшие обломки вертолета Bell 212 американского производства нашли рано утром 20 мая после ночных поисков, проходивших в условиях снежной бури, пишет Reuters. По информации государственного иранского телевидения, вертолет врезался в горный пик. Глава Красного Полумесяца Ирана Пирхоссейн Коливанд сообщил, что, когда спасатели добрались до места крушения, «не было обнаружено никаких признаков жизни среди пассажиров вертолета».

Государственное телевидение Ирана остановило обычное вещание. После крушения вертолета, как сообщает Reuters, по ТВ показывали, как жители Ирана молятся за Раиси по всей стране. Тегеранская фондовая биржа на несколько дней приостановила работу.

Жители Ирана молятся за президента страны Ибрагима Раиси. Фото: ATTA KENARE

После авиакатастрофы некоторые страны выразили обеспокоенность и предложили помощь. В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о крушении. Китай заявил, что глубоко обеспокоен. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич говорил после крушения, что Евросоюз задействует свою спутниковую систему Copernicus, чтобы помочь найти вертолет иранского президента. В поисках участвовал беспилотник Bayraktar Турции. После того, как дрон помог найти место крушения, оператор БПЛА совершил полет, повторяющий национальный символ Турции.

После крушения вертолета президент РФ Владимир Путин и высокопоставленные российские военные и чиновники встретились с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Путин, как рассказал посол иранскому агентству IRNA, пообещал оказать всю необходимую помощь. В район падения вертолета направили два самолета МЧС со спасателями.

Свои соболезнования в связи с гибелью президента Ирана выразили власти Евросоюза, России, Армении, Беларуси, Индии, других стран.

63-летний Раиси стал президентом Ирана в 2021 году. После избрания он потребовал ужесточить законы о нравственности, руководил подавлением антиправительственных протестов и активно участвовал в ядерных переговорах с мировыми державами. Ибрагим Раиси несколько раз посещал Россию в качестве президента Ирана, в том числе после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Россия закупает у Ирана вооружения, в частности, ударные беспилотники типа «Шахед», используемые для ударов по Украине.

Временным президентом Ирана после гибели Раиси станет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер, пишет Reuters. 68-летний Мохбер стал первым вице-президентом в 2021 году, когда Раиси избрали президентом. Он близок к Али Хаменеи. Мохбер входил в группу иранских чиновников, которые в октябре 2023 года посетили Москву и договорились о поставках ракет и беспилотников для российских военных, сообщили источники Reuters.

Мохбер, как временный президент, вместе со спикером парламента и главой судебной власти Ирана войдет в состав совета, который организует новые президентские выборы в течение 50 дней после смерти Раиси.