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dv.ee

6 июня 2024 в 13:33









ФОТО: у завода «Пыхьяла» появится новый квартал с коммерческими площадями и квартирами

Здания квартала «Марати» будут четырехэтажными, и в них также предусмотрен подземный парковочный этаж. Фото: Pressifoto

Scandium Kinnisvara построит на улице Марати, прямо у ворот завода «Пыхьяла», новый квартал, состоящий из двух больших зданий. Там будут размещены квартиры, коммерческие площади и тренажерный зал 24-7 Fitness.

Квартал будет называться «Марати» – по названию улицы, сообщается в пресс-релизе.