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Май Кроонмяэ

30 июня 2024 в 12:02









Хенн Пыллуаас возглавит новую партию национал-консерваторов

Хенн Пыллуаас. Фото: Tanel Meos

Создаваемую Эстонскую партию националистов и консерваторов (ERK) возглавит исключенный из EKRE Хенн Пыллуаас. Официально партия еще не создана, поскольку в нее входит менее 500 человек.

Избрание председателя состоялось в субботу на учредительном собрании в Тарту. Пыллуаас получил на несколько десятков голосов больше, чем его конкурент Яак Валге. Заместителями председателя станут Сильвер Куузик и Пауль Пуустусмаа.