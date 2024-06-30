Хенн Пыллуаас возглавит новую партию национал-консерваторов
Хенн Пыллуаас.Фото: Tanel Meos
Создаваемую Эстонскую партию националистов и консерваторов (ERK) возглавит исключенный из EKRE Хенн Пыллуаас. Официально партия еще не создана, поскольку в нее входит менее 500 человек.
Избрание председателя состоялось в субботу на учредительном собрании в Тарту. Пыллуаас получил на несколько десятков голосов больше, чем его конкурент Яак Валге. Заместителями председателя станут Сильвер Куузик и Пауль Пуустусмаа.
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