Янно Рийспапп

2 июля 2024 в 11:00









Эстонская компания Oixio покупает IT-фирму у шведов

Владелец Oixio Group Иво Суурсоо. Фото: Andras Kralla

Предоставляющая полные услуги по IT-инфраструктуре и кибербезопасности компания Oixio IT AS покупает у шведов контрольный пакет акций базирующейся в Тарту BRS Networks Baltic.

Основной владелец Oixio IT AS Иво Суурсоо пояснил, что крупным владельцем BRS Networks Baltic являются шведы, но в остальном речь идет об эстонской компании: «У компании высокая компетентность в управлении и обслуживании IT, что очень привлекательно для Oixio».