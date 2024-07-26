Utilitas инвестирует десятки миллионов евро в Пальяссааре

Игорь Крупенский о лагере по энергетике: сейчас фирмы сами обращаются к нам

При Taltech вот-вот начнет работу детский лагерь по энергетике Enerhack. ДВ пообщались с преподавателем и организатором Игорем Крупенским, благодаря энергии которого этот лагерь развивается.