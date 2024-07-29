Новости

dv.ee

29 июля 2024 в 10:08









Isamaa и EKRE инициировали вотум недоверия Владимиру Свету

Министр инфраструктуры Владимир Свет. Фото: Andras Kralla

Депутаты Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa инициировали вотум недоверия министру инфраструктуры Владимиру Свету (Социал-демократическая партия).

Они считают, что Свет недостоин занимать пост министра из-за своих прежних заявлений, передает rus.err.ee.

Первым общественности о готовящемся вотуме недоверия сообщил лидер оппозиционной партии Isamaa Урмас Рейнсалу: «Большинство крымчан хотят жить в составе России, СССР распался неправильно, и нужно было провести референдумы в приграничных районах (вероятно, относительно вхождения в состав РФ), Крым де-факто является частью России, и это не черно-белый вопрос – таковы были взгляды нового члена правительства, которую он изложил русскоязычным СМИ».

Поддержали предложение Isamaa и депутаты от EKRE.

«Помимо того, что он не мог четко высказаться на тему Крыма, еще и страстно защищал Бронзового солдата, – подчеркнул председатель EKRE Мартин Хельме. – Его поведение противоречит принятому в Эстонии пониманию нашей истории, пространства ценностей, а также международного права».