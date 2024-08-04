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4 августа 2024 в 14:14









Горуправе Нарвы предложено для экономии поработать из дома

В Нарве думают о жесткой экономии. Фото: Николай Андреев

Нарвский департамент городского хозяйства и экономики предложил городской управе обязать чиновников больше работать из дома, чтобы сэкономить на коммунальных услугах.

В предложении говорится, что в целях экономии затрат горуправа может один день в неделю (в пятницу) работать из домашнего офиса, что позволит сэкономить на коммунальных платежах, передает ERR со ссылкой на «Северное побережье».

В зимний период по пятницам, субботам и воскресеньям отопление в городских заведениях может отключаться или работать в экономном режиме.

Департамент также видит возможности экономии в сокращении закупок питьевой воды для чиновников – ведь можно использовать водопроводную; в отключении электрооборудования в выходные дни, сокращении количества принтеров, расторжении договора на отправку писем с Omniva и сокращении бумажного документооборота.

В свою очередь, финансовый департамент города предлагает продать муниципальные квартиры и другое городское имущество, а также сделать городские общественные парковки платными, чтобы увеличить доходы города.