    Горуправе Нарвы предложено для экономии поработать из дома

    В Нарве думают о жесткой экономии.Фото: Николай Андреев

    Нарвский департамент городского хозяйства и экономики предложил городской управе обязать чиновников больше работать из дома, чтобы сэкономить на коммунальных услугах.

    В предложении говорится, что в целях экономии затрат горуправа может один день в неделю (в пятницу) работать из домашнего офиса, что позволит сэкономить на коммунальных платежах, передает ERR со ссылкой на «Северное побережье».
    В зимний период по пятницам, субботам и воскресеньям отопление в городских заведениях может отключаться или работать в экономном режиме.
    Департамент также видит возможности экономии в сокращении закупок питьевой воды для чиновников – ведь можно использовать водопроводную; в отключении электрооборудования в выходные дни, сокращении количества принтеров, расторжении договора на отправку писем с Omniva и сокращении бумажного документооборота.
    В свою очередь, финансовый департамент города предлагает продать муниципальные квартиры и другое городское имущество, а также сделать городские общественные парковки платными, чтобы увеличить доходы города.

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