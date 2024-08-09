    Европейская прокуратура подозревает «зеленую» эстонскую фирму в нецелевом использовании субсидий

    Суд запретил бывшему владельцу Advanced Sports Installations Europe Раулю Ляттемяги (на снимке) заниматься предпринимательской деятельностью.Фото: Andras Kralla

    Европейская прокуратура расследует возможное нецелевое использование субсидий из фондов ЕС эстонской фирмой Advanced Sports Installations Europe, которая строила в Европе поля с искусственным покрытием, передает rus.err.ee.

    Дело касается договора на 1,7 млн евро, который Advanced Sports Installations Europe заключила в 2020 году с Европейским инвестиционным фондом на разработку «прозрачной глобальной модели управления в отрасли искусственных покрытий устойчивым и соответствующим критериям экономики замкнутого цикла способом».
    По утверждению прокуратуры, проект, который должен был завершиться в конце 2024 года, не был реализован, хотя фирме были выплачены субсидии в размере 675 000 евро.
    Подозрения в мошенничестве с использованием льгот предъявлены бывшему исполнительному директору фирмы, у которого прокуратура арестовала счета.
    Обанкротившаяся в 2022 году Advanced Sports Installations Europe была одной из ведущих компаний в Европе, занимающихся строительством и обслуживанием полей с искусственным покрытием, построив 1200 таких полей в Скандинавии, Великобритании и Центральной Европе.
    Норвежские СМИ также обвиняют Advanced Sports Installations Europe в том, что последняя вывозила из Норвегии опасное для окружающей среды искусственное покрытие, не имея на это соответствующих разрешений и что у фирмы в действительности нет технологии переработки такого покрытия.
    Космические идеи не спасли от банкротства
    В 2022 году Äripäev писал, что суд запретил бывшему владельцу Advanced Sports Installations Europe Раулю Ляттемяги заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, его объявили банкротом.
    По состоянию на начало 2022 года у компаний Рауля Ляттемяги было долгов более чем на миллион евро, у самого предпринимателя – еще почти на полмиллиона евро.
    Ляттемяги проявлял предпринимательскую активность во всех возможных направлениях. Одна из его идей – строительство космопарка в Пыльтсамаа – получила в свое время довольно большой общественный резонанс.
    Планы были великие. «Космический парк, который планируется построить в Пыльтсамаа, будет функционировать круглый год. Это будет парк развлечений на космическую тематику. Там установят первую в Эстонии вертикальную аэродинамическую трубу, где и дети, и взрослые смогут попробовать себя в полетах», – так писал о проекте со слов Ляттемяги портал Puhka Eestis.
    Космопарк в Пыльтсамаа должен был открыться в 2019 году. В 2020 году в интервью Tartu Postimees Рауль Ляттемяги утверждал, что в крахе проекта космического парка виновато целевое учреждение KredEx.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Участники энергорынка: в Эстонии может подорожать газ из-за боев в России
Делов-то: авансовый налог – жестокая реальность или приглашение к дискуссии?
Над нефтяным рынком нависли грозовые тучи
Эпицентр
Выгодные решения в обмен на кредиты? Суд над крупным спонсором «Отечества» изучает улики
Записи Парвела Пруунсильда о внутренней жизни партии Isamaa и телефонные разговоры с политиками позволяют заглянуть в мировоззрение крупного бизнесмена и подтверждают, где в партии сосредоточена власть.
Записи Парвела Пруунсильда о внутренней жизни партии Isamaa и телефонные разговоры с политиками позволяют заглянуть в мировоззрение крупного бизнесмена и подтверждают, где в партии сосредоточена власть.
Все большие материалы
Инвестор
Nordecon наконец-то получила прибыль, но отмечает спад на рынке
Строительная компания Nordecon, долгое время приносящая акционерам чистый убыток, наконец смогла показать прибыль во втором квартале, но на рынке все еще наблюдается спад.
Строительная компания Nordecon, долгое время приносящая акционерам чистый убыток, наконец смогла показать прибыль во втором квартале, но на рынке все еще наблюдается спад.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: авансовый налог – жестокая реальность или приглашение к дискуссии?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Все подкасты ДВ
Mнения
Роберт Китт: Эстонии грозит стать импортером электроэнергии и отстать от Скандинавии
Если Скандинавские страны заманивают к себе инвестиции более низкими рисковыми премиями, то Эстонии грозит реальная опасность стать импортёром электроэнергии, пишет председатель правления Utilitas Eesti Роберт Китт в комментарии к ежегодному энергетическому отчёту Инфобанка.
Если Скандинавские страны заманивают к себе инвестиции более низкими рисковыми премиями, то Эстонии грозит реальная опасность стать импортёром электроэнергии, пишет председатель правления Utilitas Eesti Роберт Китт в комментарии к ежегодному энергетическому отчёту Инфобанка.
Все мнения
Интервью
Вадим Белобровцев: «Честнее было бы совсем закрыть границу с Россией»
Какие альтернативы бюджетному плану правительства могут предложить оппозиционные партии, что происходит на границе с Россией, как стимулировать бизнес и как относиться к межпартийным «трансферам»? Об этом ДВ побеседовали с депутатом Рийгикогу от Центристской партии Вадимом Белобровцевым.
Какие альтернативы бюджетному плану правительства могут предложить оппозиционные партии, что происходит на границе с Россией, как стимулировать бизнес и как относиться к межпартийным «трансферам»? Об этом ДВ побеседовали с депутатом Рийгикогу от Центристской партии Вадимом Белобровцевым.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект