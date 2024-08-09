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9 августа 2024 в 12:52









Европейская прокуратура подозревает «зеленую» эстонскую фирму в нецелевом использовании субсидий

Суд запретил бывшему владельцу Advanced Sports Installations Europe Раулю Ляттемяги (на снимке) заниматься предпринимательской деятельностью. Фото: Andras Kralla

Европейская прокуратура расследует возможное нецелевое использование субсидий из фондов ЕС эстонской фирмой Advanced Sports Installations Europe, которая строила в Европе поля с искусственным покрытием, передает rus.err.ee.

Дело касается договора на 1,7 млн евро, который Advanced Sports Installations Europe заключила в 2020 году с Европейским инвестиционным фондом на разработку «прозрачной глобальной модели управления в отрасли искусственных покрытий устойчивым и соответствующим критериям экономики замкнутого цикла способом».

По утверждению прокуратуры, проект, который должен был завершиться в конце 2024 года, не был реализован, хотя фирме были выплачены субсидии в размере 675 000 евро.

Подозрения в мошенничестве с использованием льгот предъявлены бывшему исполнительному директору фирмы, у которого прокуратура арестовала счета.

Обанкротившаяся в 2022 году Advanced Sports Installations Europe была одной из ведущих компаний в Европе, занимающихся строительством и обслуживанием полей с искусственным покрытием, построив 1200 таких полей в Скандинавии, Великобритании и Центральной Европе.

Норвежские СМИ также обвиняют Advanced Sports Installations Europe в том, что последняя вывозила из Норвегии опасное для окружающей среды искусственное покрытие, не имея на это соответствующих разрешений и что у фирмы в действительности нет технологии переработки такого покрытия.

Космические идеи не спасли от банкротства

В 2022 году Äripäev писал , что суд запретил бывшему владельцу Advanced Sports Installations Europe Раулю Ляттемяги заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, его объявили банкротом.

По состоянию на начало 2022 года у компаний Рауля Ляттемяги было долгов более чем на миллион евро, у самого предпринимателя – еще почти на полмиллиона евро.

Ляттемяги проявлял предпринимательскую активность во всех возможных направлениях. Одна из его идей – строительство космопарка в Пыльтсамаа – получила в свое время довольно большой общественный резонанс.

Планы были великие. «Космический парк, который планируется построить в Пыльтсамаа, будет функционировать круглый год. Это будет парк развлечений на космическую тематику. Там установят первую в Эстонии вертикальную аэродинамическую трубу, где и дети, и взрослые смогут попробовать себя в полетах», – так писал о проекте со слов Ляттемяги портал Puhka Eestis.

Космопарк в Пыльтсамаа должен был открыться в 2019 году. В 2020 году в интервью Tartu Postimees Рауль Ляттемяги утверждал, что в крахе проекта космического парка виновато целевое учреждение KredEx.