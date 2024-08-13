    Обзор рынка: как изменится стоимость электричества в третьем квартале?

    Окончание ремонта Estlink-2 в середине сентября может означать возвращение более низких цен на эстонский рынок. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Во втором квартале стоимость электричества в Эстонии повысилась на 2% по сравнению с прошлым годом. Значительное влияние на рост стоимости оказывает сбой в работе Estlink-2, по причине которого более дешевое электричество из стран Северной Европы поступает в страны Балтии в меньшем объеме, говорится о обзоре рынка электроэнергии, составленном компанией Eesti Energia.

    Пока соединение стран Балтии с Финляндией ограничено по причине выхода из строя Estlink-2, средние цены в Эстонии, вероятно, будут выше цен прошлого года. Производство электроэнергии в странах Балтии пока еще ведется в очень незначительной степени, особенно по причине безветренной погоды. Местное производство электроэнергии составляет в среднем менее половины объема потребления в странах Балтии, и электричество импортируется в страны Балтии в максимально возможном объеме через все соединения – из Польши, Финляндии и Швеции. Поскольку, как правило, максимальные цены на электричество формируют электростанции, работающие на основе ископаемых видов топлива, в последние месяцы на стоимость электроэнергии также начало влиять повышение квот на выброс углерода, говорится в обзоре.

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