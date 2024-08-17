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dv.ee

17 августа 2024 в 9:12









Число потерявших работу в июле — наименьшее с начала года

Фото: Liis Treimann

Касса по безработице в июле получила шесть уведомлений о планируемых коллективных сокращениях, работу потеряют 64 человека.

В пресс-службе Кассы по безработице сообщили порталу Rus.ERR , что в июле количество уведомлений о коллективных сокращениях было самым низким за весь нынешний год.

Около 40% сокращений пришлось на предприятия обрабатывающей промышленности. Завод Brandner PCB, проработавший в Пайде почти 20 лет, сократит 19 рабочих мест и закроется в конце ноября.

На начало июля этого года в качестве безработных было зарегистрировано 48 300 человек, а к концу месяца их число увеличилось до примерно 49 700, годом ранее, в июле, на учете в Кассе по безработице числились чуть более 50 000 человек.