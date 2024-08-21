    Работающего на объекте Сил обороны подрядчика признали виновным в крупном налоговом мошенничестве

    Британский танк Challenger.Фото: Martin Hibberd

    На строительстве полигона рядом с Тапа, предназначенного для нужд Сил обороны, было выявлено крупное налоговое мошенничество, пишет Eesti Ekspress со ссылкой на недавно завершившийся судебный процесс.

    Перед судом предстал предприниматель Николай Парфёнов (41), чья компания CityProject OÜ выполняла крупные бетонные работы в качестве субподрядчика по всей Эстонии.
    Одним из таких объектов стал учебный полигон для бронетехники армии в Тапа. Качество бетона должно было соответствовать высоким стандартам, так как дороги должны выдерживать вес до 80 тонн — столько весят британские танки Challenger. Полигон включает в себя водные преграды, крутые подъемы и спуски, туннель с ограниченной видимостью, железнодорожные участки, вибрационные элементы и другие сооружения.
    99% рабочих — украинцы
    Генеральным подрядчиком на объекте была одна из ведущих эстонских дорожных строительных компаний AS TREV-2 Grupp. CityProject, в свою очередь, привлекла субподрядчика, который предоставил около 20 рабочих. «Я думаю, что примерно 99% были украинскими рабочими», — сказал Парфёнов в суде.
    По словам прокурора Кристины Савченковой, Парфёнов платил украинским рабочим 9 евро в час. Один из свидетелей заявил, что его зарплата за работу в Тапа составляла 750 евро.
    В связи с работами в Тапа и на ряде других объектов CityProject предоставила ложные данные в налоговых декларациях. Таким образом компания намеревалась уменьшить суммы налогов, подлежащих уплате государству. На основании фейковых счетов деньги переводились на зарегистрированную в Германии компанию и возвращались в Эстонию наличными.
    Прослушка и арест
    Полигон был открыт осенью 2020 года, а уже в ноябре 2020 года Налогово-таможенный департамент арестовал Парфенова. Суд держал его под стражей более семи месяцев. До этого департамент тайно следил за Парфёновым и его сообщниками в течение нескольких месяцев и прослушивал их переговоры.
    В июне этого года Таллинский окружной суд признал Парфенова виновным в налоговом преступлении, причинившем государству значительный ущерб. Сам Парфенов отрицал свою вину.
    Парфенова приговорили к трем годам заключения условно, а компания CityProject была оштрафована на 70 000 евро. Кроме того, суд постановил взыскать с Парфёнова и одного из его сообщников в пользу Налогово-таможенного департамента около 124 000 евро.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Суд полностью оправдал бывшего депутата Рийгикогу Мартина Репинского
Работающего на объекте Сил обороны подрядчика признали виновным в крупном налоговом мошенничестве
Инфляция в еврозоне ускорилась
Эпицентр
Литва – как с другой планеты. Но проблемы эстонской экономики преувеличены
Экономика Эстонии все еще находится в лучшем положении среди стран Балтии, но поскольку Литва развивается быстрее, эстонцы беспокоятся.
Экономика Эстонии все еще находится в лучшем положении среди стран Балтии, но поскольку Литва развивается быстрее, эстонцы беспокоятся.
Все большие материалы
Инвестор
FT: число банкротств среди стартапов США выросло на 60%
Высокие процентные ставки, снижение экзитов и рост интереса к искусственному интеллекту привели к рекордному числу банкротств в среде стартапов США.
Высокие процентные ставки, снижение экзитов и рост интереса к искусственному интеллекту привели к рекордному числу банкротств в среде стартапов США.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Гугл хотят раздербанить? А за что?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Алар Карис: нам нужен честный диалог между властью и гражданами
Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается. Государство не может быть смутным, нечетким, то есть человек должен ясно видеть, где его опора, сказал президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня восстановления независимости Эстонии.
Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается. Государство не может быть смутным, нечетким, то есть человек должен ясно видеть, где его опора, сказал президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня восстановления независимости Эстонии.
Все мнения
Интервью
Учитель эстонского из Москвы: «Синдром самозванца не остановил»
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Анастасия Полуботко, москвичка, переехавшая в Таллинн, зарегистрировала компанию в Эстонии 4 февраля 2022 года, за три недели до начала вторжения в Украину. Несмотря на трудности, Полуботко удалось удержать свое дело – школу эстонского языка – на плаву, а заодно и стать автором популярного блога об эстонском языке.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект