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dv.ee

21 августа 2024 в 12:03









Работающего на объекте Сил обороны подрядчика признали виновным в крупном налоговом мошенничестве

Британский танк Challenger. Фото: Martin Hibberd

На строительстве полигона рядом с Тапа, предназначенного для нужд Сил обороны, было выявлено крупное налоговое мошенничество, пишет Eesti Ekspress со ссылкой на недавно завершившийся судебный процесс.

Перед судом предстал предприниматель Николай Парфёнов (41), чья компания CityProject OÜ выполняла крупные бетонные работы в качестве субподрядчика по всей Эстонии.

Одним из таких объектов стал учебный полигон для бронетехники армии в Тапа. Качество бетона должно было соответствовать высоким стандартам, так как дороги должны выдерживать вес до 80 тонн — столько весят британские танки Challenger. Полигон включает в себя водные преграды, крутые подъемы и спуски, туннель с ограниченной видимостью, железнодорожные участки, вибрационные элементы и другие сооружения.

99% рабочих — украинцы

Генеральным подрядчиком на объекте была одна из ведущих эстонских дорожных строительных компаний AS TREV-2 Grupp. CityProject, в свою очередь, привлекла субподрядчика, который предоставил около 20 рабочих. «Я думаю, что примерно 99% были украинскими рабочими», — сказал Парфёнов в суде.

По словам прокурора Кристины Савченковой, Парфёнов платил украинским рабочим 9 евро в час. Один из свидетелей заявил, что его зарплата за работу в Тапа составляла 750 евро.

В связи с работами в Тапа и на ряде других объектов CityProject предоставила ложные данные в налоговых декларациях. Таким образом компания намеревалась уменьшить суммы налогов, подлежащих уплате государству. На основании фейковых счетов деньги переводились на зарегистрированную в Германии компанию и возвращались в Эстонию наличными.

Прослушка и арест

Полигон был открыт осенью 2020 года, а уже в ноябре 2020 года Налогово-таможенный департамент арестовал Парфенова. Суд держал его под стражей более семи месяцев. До этого департамент тайно следил за Парфёновым и его сообщниками в течение нескольких месяцев и прослушивал их переговоры.

В июне этого года Таллинский окружной суд признал Парфенова виновным в налоговом преступлении, причинившем государству значительный ущерб. Сам Парфенов отрицал свою вину.

Парфенова приговорили к трем годам заключения условно, а компания CityProject была оштрафована на 70 000 евро. Кроме того, суд постановил взыскать с Парфёнова и одного из его сообщников в пользу Налогово-таможенного департамента около 124 000 евро.