    Тоом: по вопросу права голоса для граждан РФ Мадисону придется смириться с позицией центристов

    Яна Тоом.Фото: Andres Haabu

    Вице-председатель Центристской партии Яна Тоом считает, что у нее не будет особых разногласий с вступившим в ряды центристов Яаком Мадисоном, передает rus.err.ee.

    «Мы с ним долго разговаривали. Вчера, наверное, часа два сидели, пытаясь найти общий знаменатель. Нашли. В каких-то вещах мы с ним, конечно, расходимся, но, думаю, что их мы обойдем. А, например, в вопросах сельской жизни или социального расслоения у нас с ним нет противоречий. Работать он умеет, языки знает. Я долго его "гуглила" - в последнее время каких-то глупостей не заметила. Яак - парень молодой, активный. Будем надеяться, что все будет хорошо», – сказала Тоом.
    В то же время она подчеркнула, что позиция центристов касательно лишения избирательных прав неграждан и граждан РФ не изменится, и Мадисону придется с ней смириться.
    Тоом считает, что присоединение Мадисона к центристам не вызовет оттока людей из партии.
    «Я думаю, что в Нарве к этому отнесутся нормально. По либерально-консервативной шкале Мадисон подходит достаточно большому числу нарвитян. Надеюсь, что оттока людей из партии не произойдет, хотя на фоне того, что народ между партиями сейчас перемещается как муравьи, ничего исключать нельзя. И все же надеюсь, что этого не будет, поскольку была проведена определенная подготовительная работа - с людьми встречались, им объясняли», – пояснила она.

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