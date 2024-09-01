Председателем «Ээсти-200» избрана Кристина Каллас
Кристина Каллас. Фото: Andras Kralla
В субботу, 31 августа, на проходящем в Таллинне съезде партии «Ээсти-200» председателем партии была избрана Кристина Каллас, передает rus.err.ee.
На пост председателя претендовали два кандидата: Хендрик Йоханнес Террас и Кристина Каллас. В ходе голосования Кристина Каллас получила 172 голоса. Хендрик Йоханнес Террас – 57 голосов.
Нынешний лидер политической силы Маргус Цахкна заявил, что он отходит от практического руководства партией и не будет баллотироваться ни на пост председателя, ни на должность члена правления, но продолжит занимать пост министра иностранных дел в действующем правительстве.
В правление партии избраны: Алексей Яшин (138), Даниэль Кыйв (117), Тоомас Уйбо (115), Ирья Лутсар (108), Сандер Удам (106), Андо Кивиберг (102), Лийза-Ли Пакоста (101) и Кристина Масен (94).
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