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  • 21.07.25, 16:33

Латвийская налоговая служба будет получать информацию о снятии наличных средств

Сообщение о том, что банки должны будут предоставлять налоговой службе Латвии информацию о внесении и снятии наличных средств, вызвало в стране сильный общественный резонанс.
Банки в Риге.
  • Банки в Риге.
  • Foto: Erik Prozes
Латвийский налоговый департамент теперь будет получать от банков информацию о внесении наличных средств физическими и юридическими лицами, если сумма превышает 750 евро, а также о снятии наличных, если сумма превышает 1500 евро, сообщило государственная телерадиовещательная компания. Публичное обсуждение этой инициативы завершено, Министерство финансов в настоящее время оценивает все полученные предложения, прежде чем окончательно разработать предписания.
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