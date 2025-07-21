Латвийская налоговая служба будет получать информацию о снятии наличных средств

Латвийский налоговый департамент теперь будет получать от банков информацию о внесении наличных средств физическими и юридическими лицами, если сумма превышает 750 евро, а также о снятии наличных, если сумма превышает 1500 евро, сообщило государственная телерадиовещательная компания. Публичное обсуждение этой инициативы завершено, Министерство финансов в настоящее время оценивает все полученные предложения, прежде чем окончательно разработать предписания.
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Эстонские технологические компании и стартапы могут с удивлением обнаружить, что для экспорта их товаров и ИТ-систем требуется специальное разрешение, поскольку такие технологии могут применяться не только в гражданских, но и в военных целях.
У фирмы возникла налоговая задолженность, которая была рассрочена. Однако, по неизвестным предпринимателю причинам, запланированная уплата очередной суммы долга по графику не состоялась. Банковский счет компании арестовали, поскольку закон позволяет НТД обязать кредитное учреждение арестовать банковский счет фирмы или перевести с него деньги на счет, предназначенный для уплаты налоговой задолженности.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.