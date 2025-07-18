Три года цены на электричество в Эстонии рассчитывались неправильно. Почему?

14 июля стало известно
, что Департамент статистики последние три года неправильно рассчитывал цену на электричество, в результате чего официальные показатели инфляции за 2022 год оказались завышены на 3-4 процентных пункта. Департамент статистики разъяснил ДВ, в чем причина этой ошибки и что теперь он планирует делать.
- Методика подсчета цен на электричество, использовавшаяся как в Эстонии, так и в других странах ЕС, оказалась несостоятельной в условиях энергетического кризиса, говорит руководитель команды по расчету статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.
- Foto: Лийз Трейманн
Следует интервью с руководителем команды по расчету статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески.
В чем суть ошибки в расчетах, которую допустил Департамент статистики?
Какой-то конкретной ошибки здесь нет. Долгое время Эстония и другие страны Евросоюза рассчитывали индекс цен на электричество на основе биржевых цен. И эта система работала, поскольку биржевые цены были стабильными, и цены на новые подключения (информацию о которых мы всегда оперативно получали) не сильно отличались от цен по уже имеющимся договорам (информацию о которых мы получали с задержкой).
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Все изменилось в 2021 году, когда случился энергетический кризис. Биржевые цены взлетели вверх (и вместе с ними - наш индекс), в результате чего цены на новые подключения стали сильно отличаться от цен по действующим договорам. Тогда-то и стало ясно, что наша методика расчета цен на электричество больше не работает. Как только мы добавили в расчеты цены на фиксированные пакеты, выяснилось, что индекс цен на электричество, который мы рассчитали, завышен по сравнению с истинным положением дел. Информация о настоящих ценах у нас тоже есть, но мы ее получаем с задержкой в восемь месяцев.
И в чем проблема? Да, с задержкой, но сами данные-то верны.
Мы не имеем права их использовать при составлении индекса потребительских цен, т.к. обязаны использовать лишь данные за текущий месяц. Если мы считаем инфляцию за июль, мы имеем права использовать только июльские данные. Данные восьмимесячной давности мы использовать не можем.
Почему до 2021 года никаких проблем с этим не было?
Когда нет энергетического кризиса, биржевая цена сильно не скачет, а значит, и цены фиксированных пакетов для новых клиентов мало отличаются от цен для старых. Эта методика расчета хорошо работала как для Эстонии, так и для других стран ЕС.
Но как только грянул энергетический кризис, стало понятно, что нужно выработать новую модель. Нам предстоит сделать расчеты, основанные на более длительных временных промежутках, сравнить данные прошлых периодов с нынешними, а также использовать те данные, что мы получаем восемь месяцев спустя. Так мы сможем понять, насколько сильно завышен наш индекс и выработать новую методику подсчета.
Экономист Банка Эстонии Каспар Оя обратил внимание на эту проблему еще в 2022 году. Почему за эти три года проблему не решили?
Мне трудно ответить на этот вопрос, ибо я работаю в Департаменте статистики меньше трех лет (ДВ также отдельно задали этот вопрос Департаменту статистики, ответ его генерального директора приводится после интервью - ред.). Единственное, что я знаю, - три года назад сбор статистических данных от предприятий находился в гораздо более плачевном состоянии, чем сегодня. Приходится долго объяснять предприятиям, почему нам действительно нужны эти данные - это и сегодня проблема. К тому же, Каспар Оя обратил на это внимание, когда энергетический кризис был в самом разгаре, а успокаиваться биржевые цены начали лишь в конце 2023 года.
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Вы говорите, что трудно уговорить предприятия предоставить вам данные. Но разве вам недостаточно взять их у одной лишь Eesti Energia?
Мы теперь так и будем делать. В прошлом году договорились с госкомпанией о том, что будем получать эти данные ежемесячно. И еще мы запросили у них данные прошлых лет, чтобы выработать новую модель.
Каков ваш план дальнейших действий?
Мы постепенно выработаем новую модель, на основании расчетов, произведенных за более длительные промежутки времени. Так мы выясним, насколько сильно наш индекс превышает настоящие цены на электричество (понятно, что превышает, но насколько?). В соответствии с этим мы скорректируем индекс цен на электричество и за счет него - индекс потребительских цен. Кстати, мы не первые, кто так делает: в 2023 году Нидерланды и Финляндия также снизили свой индекс цен на электроэнергию. Нидерланды перешли на новый метод, а Финляндия исправила ошибку в подсчете.
Если такая ошибка возникла при расчете цен на электричество, то может и в других областях статистику считают неправильно?
Мы ничего подобного не зафиксировали. Все же в данном случае дело было не в ошибке, а в том, что старая методика подсчета оказалась несостоятельной в условиях энергетического кризиса.
Необходимо различать шум и важную информацию
Экономист Банка Эстонии Каспар Оя обратил внимание на то, что индекс цен на электричество рассчитывается неправильно, еще в 2022 году. Почему не решили проблему за эти три года?
Во время энергетического кризиса изменились сразу несколько факторов, и возникла большая путаница. Потребовалось время, чтобы понять, что происходит, говорит генеральный директор Департамента статистики Урмас Леэ. «Необходимо уметь различать шум (в том числе некий конкретный интерес) и важные сигналы. Нельзя делать резкие повороты в методике расчета государственной статистики, пока ты на 100% не уверен, как будут развиваться события, - поясняет он. - Если мы будем делать резкие изменения слишком часто, то не сможем потом объяснить динамику публикуемых нами данных. Кроме того, Eurostat утвердил нашу методологию в 2023 году, что обеспечивает сопоставимость нашей статистики с данными других стран Европейского союза».
«После того как команды по расчету потребительских цен были расширены и обновлены в 2023 году, мы увидели, что изменилась и ситуация на рынке: цены начали вести себя так же как до энергетического кризиса 2021 года. Тогда-то мы и убедились в том, что изменение цен, наглядно показанное Каспаром Оя, невозможно объяснить имеющимися у нас данными», - говорит Леэ.
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По его словам, тогда начали искать новую методологию расчета, что потребовало (и до сих пор требует) времени, которое нужно выделять помимо подготовки ежемесячной статистики. После того как привлекли новых специалистов, по его словам, была создана основа для полного анализа расчета индекса потребительских цен, причем гораздо более широкого, чем просто компоненты цен на энергоносители.
В 2024 году Департамент статистики начал получать данные из новых источников и обновлять методологию (помимо данных об энергопотреблении, начали использовать данные веб-сёрфинга, данные о продажах в сетевых магазинах или данные сканирования). В 2025 году эти данные были проанализированы для того, чтобы взять их в работу.
«Три года — это, конечно, долгий срок, но мы можем подтвердить, что за это время были созданы предпосылки для перехода на новые источники данных. Это, в свою очередь, поможет предотвратить подобные проблемы в будущем», - надеется глава Департамента статистики.
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