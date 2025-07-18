Три года цены на электричество в Эстонии рассчитывались неправильно. Почему?

Все изменилось в 2021 году, когда случился энергетический кризис. Биржевые цены взлетели вверх (и вместе с ними - наш индекс), в результате чего цены на новые подключения стали сильно отличаться от цен по действующим договорам. Тогда-то и стало ясно, что наша методика расчета цен на электричество больше не работает. Как только мы добавили в расчеты цены на фиксированные пакеты, выяснилось, что индекс цен на электричество, который мы рассчитали, завышен по сравнению с истинным положением дел. Информация о настоящих ценах у нас тоже есть, но мы ее получаем с задержкой в восемь месяцев.

И в чем проблема? Да, с задержкой, но сами данные-то верны.

Мы не имеем права их использовать при составлении индекса потребительских цен, т.к. обязаны использовать лишь данные за текущий месяц. Если мы считаем инфляцию за июль, мы имеем права использовать только июльские данные. Данные восьмимесячной давности мы использовать не можем.

Почему до 2021 года никаких проблем с этим не было?

Когда нет энергетического кризиса, биржевая цена сильно не скачет, а значит, и цены фиксированных пакетов для новых клиентов мало отличаются от цен для старых. Эта методика расчета хорошо работала как для Эстонии, так и для других стран ЕС.

Но как только грянул энергетический кризис, стало понятно, что нужно выработать новую модель. Нам предстоит сделать расчеты, основанные на более длительных временных промежутках, сравнить данные прошлых периодов с нынешними, а также использовать те данные, что мы получаем восемь месяцев спустя. Так мы сможем понять, насколько сильно завышен наш индекс и выработать новую методику подсчета.

Экономист Банка Эстонии Каспар Оя обратил внимание на эту проблему еще в 2022 году. Почему за эти три года проблему не решили?

Мне трудно ответить на этот вопрос, ибо я работаю в Департаменте статистики меньше трех лет (ДВ также отдельно задали этот вопрос Департаменту статистики, ответ его генерального директора приводится после интервью - ред.). Единственное, что я знаю, - три года назад сбор статистических данных от предприятий находился в гораздо более плачевном состоянии, чем сегодня. Приходится долго объяснять предприятиям, почему нам действительно нужны эти данные - это и сегодня проблема. К тому же, Каспар Оя обратил на это внимание, когда энергетический кризис был в самом разгаре, а успокаиваться биржевые цены начали лишь в конце 2023 года.