Назад 11.09.24, 10:05 В июле в Эстонии остановилось на 13% больше зарубежных туристов По данным Департамента статистики, в июле 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 507 600 туристов, что на 5% больше, чем в том же месяце прошлого года. В июле число зарубежных туристов увеличилось, однако число местных туристов сократилось, сообщил департамент.

Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что по сравнению с прошлым годом число туристов в июле выросло, однако спрос все еще не восстановился до докризисного уровня и был на 3% ниже, чем в июле 2019 года: «В июле этого года предприятия по размещению Эстонии посетило 272 500 зарубежных и 235 100 местных туристов. Зарубежных туристов было на 13% больше, местных туристов – на 2% меньше».

Больше половины зарубежных туристов прибыло в Эстонию из двух соседних стран: 127 500 туристов из Финляндии и 21 900 туристов из Латвии. Из Германии Эстонию посетило 18 200 человек, из Литвы – 10 000 и из Швеции – 8600 человек. По сравнению с июлем прошлого года в предприятиях по размещению больше всего увеличилось число туристов из Германии (37%).

Большая часть (85%) зарубежных туристов отметила целью своей поездки отдых, одна десятая – работу. Из них 69% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (12%), Тартуский (6%) и Саареский (4%) уезды.

Из местных туристов 79% отметили целью своей поездки отдых, 11% – работу. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (21%), далее следовали Пярнуский (18%), Ида-Вируский (10%) и Саареский (9%) уезды.

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 960 100 ночей, из которых 430 200 ночей провели местные туристы и 529 900 – зарубежные туристы.

В июле свои услуги туристам предлагало 1238 предприятий по размещению. В распоряжении гостей было 24 500 номеров и 58 700 койко-мест, заполнены были 61% номеров. Средняя стоимость проживания в предприятии по размещению составила 49 евро в сутки на человека, что на 2 евро дороже, чем в июле 2023 года, и на 23% дороже, чем в июле 2019 года. В Пярнуском уезде стоимость проживания составила 58 евро, в Харьюском и Саареском – 51 евро, в Тартуском – 48 евро, в Ляэнеском – 47 евро, а в Ида- и Ляэне-Вируском уездах – 40 евро в сутки на человека.

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