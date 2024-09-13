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  • 13.09.24, 16:07

Открытие железнодорожной линии Тарту–Рига откладывается

Открытие железнодорожной линии Тарту–Рига, которое должно было произойти в октябре, откладывается, передает Ärileht.
Открытие железнодорожной линии Тарту–Рига было запланировано на октябрь.
  • Открытие железнодорожной линии Тарту–Рига было запланировано на октябрь. Foto: Raul Mee
«Сертификация поездов Stadler FLIRT для эксплуатации на латвийских железных дорогах оказалась более трудоемкой, чем предполагалось, и линия Тарту–Рига точно не будет открыта в октябре, – заявил член правления Elron Мярт Эхренпрейс. – Нам также необходимо дождаться результатов текущих бюджетных переговоров, так как на данный момент выделены средства только на подготовку к запуску железнодорожного сообщения Тарту–Рига. Если правительство примет решение о финансировании международной линии, можно будет говорить о более точном графике открытия. Пока мы продолжаем подготовку к началу работы на латвийской железной дороге».

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