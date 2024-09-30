Saku запустил экспорт в Японию

После закрытия основного экспортного рынка в России компания Saku Õlletehas сосредоточилась на новых рынках, и в этом году к экспортным направлениям добавились Мальта, Румыния и Япония, сообщила компания в пресс-релизе.
- В 2023 году экспортные продажи Сакуского пивоваренного завода достигли 35 миллионов литров. Foto: Pressifoto
«Наше сотрудничество с Японией началось с состоявшейся прошлой весной выставки Foodex Japan 2023. Именно эта выставка стала отправной точкой для сотрудничества с японской торговой сетью, которой принадлежит более 1000 магазинов по всей стране», – рассказал руководитель по экспорту Сакуского пивоваренного завода Маргус Мазинг.
По словам Мазинга, японский рынок жестко регулируется, и выход на него занимает много времени.
«Для выхода на японский рынок недостаточно просто иметь хороший продукт. Необходимо, чтобы их высоким требованиям соответствовали качество, производственные процессы и контроль. Мы обменивались с клиентом всей информацией – начиная с самых строгих требований изготовления и заканчивая температурой разлива продукции по банкам. Мы также провели множество дегустаций, отправляли образцы упаковки и так далее. Японцы очень тщательны, задают много вопросов и хотят быть в курсе всех деталей. Летом 2023 года представители клиента посетили Сакускую пивоварню, чтобы убедиться, что наш завод и производство соответствуют высоким стандартам Японии», – отметил он.
Из продукции завода на полки японских магазинов попадут Saku Originaal, Saku Kuld и Saku On Ice.
Несмотря на это, в компании отметили, что сталкиваются с множеством вызовов в связи с наращиванием объемов экспорта, а наибольшим препятствием для восстановления экспорта и поиска новых рынков является значительный рост цен на сырье.
«В какой-то момент сложилась ситуация, когда инфляция в Европе и других странах составляла 6-7%, а у нас же были рекордные 20-25%. Вызванный такой экстремальной инфляцией рост цен на продукцию снизил нашу конкурентоспособность на существующих рынках и замелил расширение на новые экспортные рынки. Если бы наши цены были конкурентоспособными по сравнению с другими крупными европейскими производителями, то, учитывая качество нашей упаковки и продукции, у Saku был бы значительно больший потенциал», – уверен Мазинг.
В 2023 году экспортные продажи Сакуского пивоваренного завода достигли 35 миллионов литров. Наиболее популярными экспортными продуктами пивзавода являются Saku Originaal, Karl Friedrich, Saku Kuld и Rock.
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