Назад 07.10.24, 17:01 В ЕС отказываются принимать аварийное судно с селитрой из РФ Судно с грузом аммиачной селитры из-за полученных повреждений с сентября дрейфует у берегов Северной Европы. Местные порты не принимают его, опасаясь, что груз на борту судна может взорваться, передает DW

В ЕС отказываются принимать аварийное судно с селитрой из РФ Foto: Maxim Shemetov

Грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями, получившее повреждения по пути в Африку, с прошлого месяца дрейфует у побережья Северной Европы и не может зайти на ремонт в местные порты. Судно не хотят принимать из опасений, что его груз – аммиачная селитра – может взорваться, сообщила в воскресенье, 6 октября, газета The New York Times (NYT).

По сведениям издания, Ruby в августе вышло из порта в городе Кандалакша Мурманской области. На его борту находятся 20 тысяч тонн аммиачной селитры для доставки в один из портов Африки. Вскоре после выхода из Кандалакши судно село на мель. В результате на корпусе появились несколько трещин, повреждены руль и гребной винт.

«Плавающая мегабомба»

С 1 по 4 сентября судно находилось в порту норвежского Тромсё, там его осмотрели и отправили на ремонт в порт другой страны. После этого Ruby взяло курс на Клайпеду, но Литва не разрешила ему зайти в порт. Местные власти опасаются, что груз может сдетонировать, как это произошло в августе 2020 года в порту Бейрута, где взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли 280 человек и еще семь тысяч были ранены. Экономический ущерб тогда превысил 15 млрд долларов.

Литовские чиновники назвали Ruby «плавающей мегабомбой», предупредив европейских политиков о возможной российской диверсии. После этого судну не дали пришвартоваться и на Мальте.

В настоящее время Ruby находится в 14 морских милях от побережья Кента на юго-востоке Англии. Владельцы судна запросили у британских властей разрешение на стоянку, чтобы выгрузить удобрения на другое судно и провести ремонт. По данным береговой охраны Великобритании, на прошлой неделе судно произвело дозаправку, оставаясь на якоре в море.

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