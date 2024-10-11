Падел-бум: бизнесмены открывают все больше кортов, и их не пугает крах в Швеции

Исполнительный директор Padel+ и член правления Эстонской федерации падела Сийм Тууc считает, что падел может стать олимпийским видом спорта. Foto: Liis Treimann
Известный бизнесмен Мартин Виллиг открыл падел-центр Cool Padel, скоро откроет ультрасовременный падел-центр Arco Vara, а девелопер коммерческой недвижимости Kawe в этом году построил первый специализированный крытый зал для падела. И так далее: новые падел-центры появляются, как грибы после дождя.
Бизнесменов, открывающих падел-клубы и корты, не останавливает даже опыт падела-бума в Швеции, который для многих закончился крахом.