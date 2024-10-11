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  • 11.10.24, 10:23

Падел-бум: бизнесмены открывают все больше кортов, и их не пугает крах в Швеции

Быстрее всего распространяющийся в мире вид спорта, падел-теннис, не оставил равнодушными и эстонских бизнесменов. Его популярность набирает обороты, и многие торопятся успеть на этот поезд.
Исполнительный директор Padel+ и член правления Эстонской федерации падела Сийм Тууc считает, что падел может стать олимпийским видом спорта.
  • Исполнительный директор Padel+ и член правления Эстонской федерации падела Сийм Тууc считает, что падел может стать олимпийским видом спорта. Foto: Liis Treimann
Известный бизнесмен Мартин Виллиг открыл падел-центр Cool Padel, скоро откроет ультрасовременный падел-центр Arco Vara, а девелопер коммерческой недвижимости Kawe в этом году построил первый специализированный крытый зал для падела. И так далее: новые падел-центры появляются, как грибы после дождя.
Бизнесменов, открывающих падел-клубы и корты, не останавливает даже опыт падела-бума в Швеции, который для многих закончился крахом.

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