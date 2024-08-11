«Когда мы ездили за границу во времена Советского союза, у нас было очень мало карманных денег. Ты не мог позволить себе купить кофе, потому что на деньги, которые стоил этот маленький стаканчик кофе, можно было долго прожить дома. В какой-то момент понимаешь, что это ненормальная жизнь», – рассказывает Тоомас Тынисте, который добился успеха как в спорте, так и в политике. Фото: Meeli Küttim

Олимпийское золото не прокормит: эстонские чемпионы выбирают предпринимательство

Эстонские олимпийские чемпионы не купаются в деньгах лишь за счет государственной поддержки – многие из них нашли себя в предпринимательстве. «Будучи спортсменом ты приносишь большие жертвы и откладываешь многое в сторону, чтобы достичь своей цели – на работе то же самое. У меня высокая толерантность к рутине и стрессу», – говорит Тыну Тынисте.

Золотого медалиста Олимпийский комитет награждает 100 000 евро, серебряная медаль оценивается в 70 000 евро, а бронзовые медалисты получают 45 000 евро, как, например, фристайлистка Келли Сильдару на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

32 года назад за бронзовую медаль на Олимпиаде в Барселоне яхтсмены Тыну и Тоомас Тынисте получили по 30 000 крон, вспоминает Тыну: «Эстония только что перешла на крону, и у государства не было денег. Для нас было важнее, что нас спонсировала компания Tallinna Sadam, и мы были уверены, что сможем продолжать заниматься спортом еще несколько лет».

Прием Тыну и Тоомаса Тынисте, завоевавших серебряные медали на регате в Пусане на Олимпийских играх в Сеуле, и их тренера Рейна Оттосона (в центре) в аэропорту Таллинна. Фото: Toomas Aring, Rahvusarhiiv

«В 1988 году мы с братом получили двухкомнатные квартиры и автомобили “Лада 09”. Тогда машина была серьезной вещью! Один оперативник подарил нам участок в Виймси, а деревообрабатывающая компания построила на нем летний домик. Из России мы, вероятно, получили 1000 долларов», – рассказывает Тыну Тынисте.