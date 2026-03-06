Десять акций, от которых избавляются фондовые управляющие

Хотя за последние три месяца фонды сокращали позиции в этих акциях, и часть из них, по оценке аналитиков Morningstar, выглядит переоцененной, многие бумаги, напротив, считаются недооцененными.
Foto: Reuters/Scanpix
Аналитики Morningstar изучили сделки 25 американских инвестиционных фондов за последние три месяца и выделили десять акций, которые продавали эксперты. При этом во многих случаях фонды не полностью вышли из бумаг, а лишь сократили долю. Некоторые позиции по-прежнему занимают значительное место в портфелях.
Сегодня утром владельцев акций Akola Group ждал сюрприз – как только открылись торги на Балтийской бирже, цена акции без видимых причин обвалилась почти на 20%. По словам представителя Nasdaq Vilnius, речь не идет об ошибке, и все сделки остаются действительными.
Конфликт на Ближнем Востоке резко поднял цены на энергоносители и вверг рынки в волатильность, вынуждая инвесторов искать новые способы защититься от возможного подорожания нефти до отметки выше 100 долларов за баррель и новой волны инфляции.
Когда в феврале 2022 года Россия напала на Украину, я написал в Äripäev, что война не изменит мою инвестиционную стратегию. На той же неделе я поддержал Вооруженные силы Украины 1000 евро. На случай войны с Ираном у меня тоже есть план.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.