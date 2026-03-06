Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 5000,00%6 830,71
  • DOW 300,00%47 954,74
  • Nasdaq −0,26%22 748,99
  • FTSE 100−1,29%10 279,89
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,57
  • 06.03.26, 14:15

Инвестор Тоомас: Баффет ушел, миллиарды остались – рекордная ликвидность скрывает новые риски

Berkshire Hathaway была одним из самых надежных активов в моем портфеле, однако сейчас, на пороге эпохи Грега Абеля, встает вопрос, сможет ли крупнейший в мире инвестиционный конгломерат творить чудеса и без Баффета.
Станет ли Грег Абель (на фото второй справа) таким же харизматичным руководителем, как ветеран Уоррен Баффет, ежегодно собиравший на встречах акционеров тысячи людей, пока неизвестно.
  • Станет ли Грег Абель (на фото второй справа) таким же харизматичным руководителем, как ветеран Уоррен Баффет, ежегодно собиравший на встречах акционеров тысячи людей, пока неизвестно.
  • Foto: AP/Scanpix
Berkshire Hathaway находится в моем портфеле более десяти лет, и за это время акция выросла почти на 208%, принеся мне свыше 23 200 евро прибыли. В портфеле у меня 80 акций Berkshire со средней ценой покупки 162,53 доллара.
