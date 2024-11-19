Назад 19.11.24, 12:30 Россия провела крупную реформу ядерной доктрины – она позволяет нанести удар в ответ на атаку дронов Крупнейшая с советских времен реформа ядерной доктрины утверждена в России Владимиром Путиным. Жесткий новый документ делает законным применение ядерного оружия в ответ на атаку беспилотников или крылатых неядерных ракет и даже проведение учений близко к границе.

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Новая версия «Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» утверждена 19 ноября указом Владимира Путина. По сравнению с редакцией 2020 года в ней появился пункт об условиях применения ядерного оружия.

Для того, чтобы его применение стало законным, достаточно «достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации».

Использование западных неядерных ракет Украиной против России по новой доктрине может повлечь ядерный ответ, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, ядерное оружие может применяться, если осуществляется «агрессия» против России и Беларуси, которая создает угрозу их «суверенитету и территориальной целостности». В более ранней версии доктрины Беларусь не упоминалась и называлась только угроза «самому существованию государства».

О военных коалициях

Отдельно в доктрине описаны случаи агрессии государства из состава военной коалиции. Это будет считаться агрессией коалиции в целом.

«Агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение», – сказано в доктрине.

Создание или расширение существующих военных коалиций, приближающих свою военную инфраструктуру к территории России, может стать угрозой, в отношении которой применяется ядерное сдерживание.

Согласно документу «создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков и союзов), приводящее к приближению их военной инфраструктуры к границам РФ» является опасностью, которая «в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки может перерасти в военную угрозу РФ и для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание».

Даже «планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ РФ» относится к таким угрозам, за которыми может последовать ядерный ответ.

Бывший президент России Дмитрий Медведев в связи с новым документом анонсировал Третью мировую войну: «Использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII».