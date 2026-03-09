Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,89%309,42
  • OMX Riga−0,23%899,08
  • OMX Tallinn−0,94%2 064,32
  • OMX Vilnius−0,58%1 353,31
  • S&P 500−0,63%6 697,79
  • DOW 30−0,96%47 043,37
  • Nasdaq −0,32%22 316,73
  • FTSE 100−0,64%10 218,93
  • Nikkei 225−5,2%52 728,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,77
  • 09.03.26, 13:20

Европейские биржи падают, снижается и Таллиннский рынок

Если крупнейшие европейские рынки акций уже в первые часы торгов ушли в заметный минус, то на Таллиннской бирже снижение оказалось более умеренным.
Европейские биржи отреагировали на резкий рост цен на нефть падением.
  • Европейские биржи отреагировали на резкий рост цен на нефть падением.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Широкий европейский индекс Stoxx 600 примерно через два часа после открытия торгов снизился на 1,53%. Среди крупнейших аутсайдеров – испанский IBEX 35 (-1,82%), французский CAC 40 (-1,76%), итальянский FTSE MIB (-1,62%) и немецкий DAX (-1,60%). Британский FTSE 100 потерял 1,16%.
Похожие статьи

Биржа
  • 09.03.26, 08:56
Взрывной рост цен на нефть поверг мировые биржи в хаос
Цена на нефть вмиг подскочила на 27%
Фьючерсы на нефть в понедельник открылись ростом на 27%, что привело к резкому падению азиатских фондовых рынков и американских фондовых фьючерсов.
Биржа
  • 08.03.26, 10:59
Нефть на пороге 100 долларов: напряженность вокруг Ирана разгоняет рынок
Цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель за считаные дни, если война на Ближнем Востоке с участием Ирана продолжится нынешними темпами. Пока ни США, ни Израиль, ни Иран не дали понять, что быстрое перемирие близко.
Новости
  • 07.03.26, 12:08
Оказавшиеся в ловушке у берегов Ирана суда выдают себя за китайские, чтобы избежать атак
Оказавшиеся в ловушке в Персидском заливе суда используют для защиты от иранских атак уже опробованный ранее метод: через транспондеры объявляют себя связанными с Китаем.
Новости
  • 06.03.26, 16:14
WP: Россия передает Ирану разведданные для ударов по американским военным объектам
Россия передает Ирану информацию, которая может использоваться для нанесения ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трех чиновников, знакомых с разведывательными данными.
Самые читаемые

1
Новости
  • 06.03.26, 12:25
Южнокорейская оборонная компания построит в Эстонии завод и инвестирует 100 млн евро
2
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
3
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
4
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
5
Новости
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде
6
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций

Последние новости

Новости
  • 09.03.26, 16:53
Продавец мебели Masku значительно сократил убыток
Новости
  • 09.03.26, 16:24
Нефтяной кризис подталкивает цены на бензин и дизель к 2 евро за литр
Заправки резко подняли цены
Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
Биржа
  • 09.03.26, 13:57
Облигации Volta SKAI были переподписаны в несколько раз
Биржа
  • 09.03.26, 13:20
Европейские биржи падают, снижается и Таллиннский рынок
Mнения
  • 09.03.26, 12:53
Юлле Эрнитс: в условиях снижения численности населения нужно воспитывать крепкие поколения
Новости
  • 09.03.26, 11:53
Промышленное производство в Эстонии в январе выросло на 5,9%
Новости
  • 09.03.26, 11:32
Цена на природный газ в Европе взлетела еще выше
Утром рост достигал 28%

Сейчас в фокусе

Крупный совладелец Merko Ehitus Тоомас Аннус не в восторге от того, что по соседству с его домом планируют построить крупный ветропарк.
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
Прием семаглутида может обходиться в 90-200 евро в месяц.
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Выставленную на торги Sealine F430 хотели вывезти в Россию, однако это запрещено санкциями.
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций
Иван Анчевский.
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
Компания Magnetic MRO, занимающаяся техническим обслуживанием самолетов, в конце января открыла в Таллиннском аэропорту новый комплекс ангаров общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Теперь Magnetic MRO занимает на территории аэропорта около 30 400 квадратных метров, что делает ее крупнейшим коммерческим клиентом аэропорта.
Новости
  • 06.03.26, 16:02
Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году
Руководитель компании подал в отставку
Лесопилка на Рухну десять лет простояла без дела, пока в прошлом году ее снова не запустили.
Новости
  • 08.03.26, 12:25
Маленький остров раскололся на два лагеря: волость хочет продать лесопилку, противники опасаются монополии
По словам главного инвестора проекта Хейти Хяэля, геополитические изменения последних лет показали, насколько важна диверсифицированная и надежная цепочка поставок энергии.
Новости
  • 06.03.26, 16:25
Хейти Хяэль с партнерами инвестировал миллионы в газовый терминал в Риге
