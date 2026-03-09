Европейские биржи падают, снижается и Таллиннский рынок

Если крупнейшие европейские рынки акций уже в первые часы торгов ушли в заметный минус, то на Таллиннской бирже снижение оказалось более умеренным.
- Европейские биржи отреагировали на резкий рост цен на нефть падением.
- Foto: Reuters/Scanpix
Широкий европейский индекс Stoxx 600 примерно через два часа после открытия торгов снизился на 1,53%. Среди крупнейших аутсайдеров – испанский IBEX 35 (-1,82%), французский CAC 40 (-1,76%), итальянский FTSE MIB (-1,62%) и немецкий DAX (-1,60%). Британский FTSE 100 потерял 1,16%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Цена на нефть вмиг подскочила на 27%
Фьючерсы на нефть в понедельник открылись ростом на 27%, что привело к резкому падению азиатских фондовых рынков и американских фондовых фьючерсов.
Цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель за считаные дни, если война на Ближнем Востоке с участием Ирана продолжится нынешними темпами. Пока ни США, ни Израиль, ни Иран не дали понять, что быстрое перемирие близко.
Оказавшиеся в ловушке в Персидском заливе суда используют для защиты от иранских атак уже опробованный ранее метод: через транспондеры объявляют себя связанными с Китаем.
Россия передает Ирану информацию, которая может использоваться для нанесения ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на трех чиновников, знакомых с разведывательными данными.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.