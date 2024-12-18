Осиновский: в столичной коалиции есть желающие отменить бесплатный общественный транспорт

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, отношения между партнерами по коалиции в Таллинне остаются позитивными и конструктивными, несмотря на идеологические разногласия, в том числе касающиеся бесплатного общественного транспорта в столице, передает rus.err.ee.
- Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Foto: Andras Kralla
По его оценке, сильные стороны нынешней коалиции заключаются в том, что она представляет очень разные интересы, поскольку там представлены разные партии, что привносит много свежих идей. Но обратная сторона этой монеты в том, что по ряду вопросов возникают разногласия, в том числе идеологические.
«Бесплатный общественный транспорт, например. Ни для кого не секрет, что в этой коалиции есть политические партнеры, которые хотели бы скорее его отменить», – привел пример Осиновский.
Среди основных достижений новой городской коалиции в уходящем году Осиновский назвал сокращение 100 рабочих мест в мэрии, двукратное урезание премий чиновников и полную ликвидацию городских СМИ.
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