Назад 15.09.24, 12:39 Осиновский: бесплатный общественный транспорт сохранится По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского, все социальные дотации и льготы для таллиннцев сохранятся, в том числе бесплатный общественный транспорт, пишет rus.err.ee

Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Foto: Andras Kralla

«Во-первых, еще раз подчеркну, что все социальные дотации и льготы для таллиннцев сохранятся. Это касается не только общественного транспорта, но и разных пособий в сфере образования и социальной защиты. Цель социал-демократов, чтобы социальная политика была усилена после следующих выборов. Мы знаем, что в эстонской политике к этим вопросам разное отношение, и, конечно, это будет зависеть от решения избирателя на следующих выборах – кто создаст коалицию и с насколько сильным мандатом», – сказал Осиновский.

Он заверил, что социал-демократы продолжат отстаивать принципы социального государства.

«"Если говорить о бесплатном общественном транспорте, то мы не видим никакой причины для его отмены. Во-первых, суммы, которые таким образом можно получить в городской бюджет, незначительны по сравнению с теми расходами и инвестициями, которые в эту сферу вкладываются. Во-вторых, бесплатный общественный транспорт имеет, с одной стороны, частично социальный компонент – помогает тем людям, у которых средств недостаточно. С другой стороны, дает позитивный сигнал в контексте общей городской политики. Мы хотим, чтобы люди меньше использовали личные автомобили и больше пользовались общественным транспортом», – заключил мэр Таллинна.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь