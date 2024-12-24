Назад 24.12.24, 11:30 Число безработных продолжает расти восьмую неделю подряд Число зарегистрированных безработных растет в Эстонии восьмую неделю подряд, передает rus.err.ee.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 3,6%. Foto: Liis Treimann

По состоянию на 22 декабря, на учете в Кассе по безработице стояли 48 475 человек – почти на 380 больше, чем неделей ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7% от экономически активного населения.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 12,5% до 12,6%. Без работы в столичном регионе остаются 22 918 человек или 6,5%, большинство из них – жители Таллинна.