Число безработных продолжает расти восьмую неделю подряд

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 3,6%. Foto: Liis Treimann
По состоянию на 22 декабря, на учете в Кассе по безработице стояли 48 475 человек – почти на 380 больше, чем неделей ранее.
Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7% от экономически активного населения.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 12,5% до 12,6%. Без работы в столичном регионе остаются 22 918 человек или 6,5%, большинство из них – жители Таллинна.
Опять замахнулись на святое – водка подорожает! Акцизы на алкоголь, табак и топливо снова будут расти. Экспорт Эстонии резво увеличивается – предпосылки к росту экономики? Тебе 25 лет, и еще нет детей? Плати 15% государству.
Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, положение экономики улучшилось. Если в этом году ожидается снижение экономики на 0,7%, то к концу 2025 года центральный банк прогнозирует рост эстонской экономики на 1,6%.
Ситуация на рынке труда, несмотря на экономический спад, остается с точки зрения работников благоприятной. Поэтому можно предположить, что с возобновлением экономического роста мы вскоре снова столкнемся с нехваткой рабочей силы, пишет экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
Многие семьи в Эстонии порой оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. Но даже небольшая помощь способна существенно облегчить их положение и дать надежду на лучшее. В этом году компания Wallester присоединилась к важной благотворительной инициативе, став партнером фонда Naerata Ometi. Миссия этой организации проста – не оставлять людей наедине с их бедами.