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  • 24.12.24, 11:30

Число безработных продолжает расти восьмую неделю подряд

Число зарегистрированных безработных растет в Эстонии восьмую неделю подряд, передает rus.err.ee.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 3,6%.
  • Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 3,6%. Foto: Liis Treimann
По состоянию на 22 декабря, на учете в Кассе по безработице стояли 48 475 человек – почти на 380 больше, чем неделей ранее.
Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7% от экономически активного населения.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он вырос с 12,5% до 12,6%. Без работы в столичном регионе остаются 22 918 человек или 6,5%, большинство из них – жители Таллинна.

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