Прошлый год принес Швеции рекордное количество банкротств
Для шведского предпринимательства прошлый год оказался особенно тяжелым: исторически рекордное количество банкротств, более 33 000 потерянных рабочих мест и вдвое больше реструктуризаций компаний по сравнению с предыдущими годами.
В то время как Европа стремится к достижению углеродной нейтральности, эстонские леса из поглотителей углекислого газа превратились в его источник. Лесной сектор настаивает на продолжении вырубок в прежнем объеме.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.