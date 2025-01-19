В феврале 2022 года Путин новыми поправками обязал банки выдавать льготные кредиты оборонным предприятиям. К середине года это привело к аномальному увеличению корпоративного долга – на $415 миллиардов (почти 20% ВВП). Это превышает доходы бюджета от продажи нефти и газа. Кеннеди считает, что сегодня Россия скрывает реальное положение дел с финансированием военно-промышленного комплекса, чтобы лучше выглядеть на переговорах.
Но теперь чем дольше Кремль откладывает перемирие в Украине, тем вероятнее наступление кредитного кризиса в стране. Единственный выход для России из ситуации – добиваться отмены санкций на переговорах, пишет бывший банкир. Публикацию Кеннеди цитирует европейский экономический обозреватель Financial Times Мартин Сандбу. Он считает, что корпоративные долги, о которых пишет Кеннеди, могут привести к краху российской банковской системы, который разрушит не только легитимность банков, но и легитимность правительства.
Экономический обозреватель и публицист Максим Блант, впрочем, считает, что говорить о том, что российский бюджет рухнет или закончатся деньги, не приходится:
«Просто покупательная способность этих денег стремительно тает. И та ситуация, когда Центральный банк, несмотря на все титанические усилия, не может победить инфляцию, продолжится. И американские санкции ускоряют этот процесс обесценивания рубля. Напечатать денег можно сколько угодно: хоть триллион, хоть пять, хоть 10, хоть 100. Другое дело, что покупать на эти деньги можно все меньше и меньше».
После прекращения транзита газа через Украину пришло время остановить также танкеры с российским СПГ, предлагают 10 государств-членов Европейского Союза. Однако эта идея, вероятно, встретит сильное сопротивление в Европе.
Администрация уходящего президента США готовит масштабный пакет санкций против танкеров, перевозящих нефть из РФ, и людей, причастных к ее продаже по ценам выше установленного Западом потолка, передает DW.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.