Назад 19.01.25, 13:45 СМИ: Расходы России на войну могут в два раза превышать оборонный бюджет Реальные расходы России на войну могут в два раза превышать оборонный бюджет. К такому выводу пришел финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди, передает «Настоящее время».

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В феврале 2022 года Путин новыми поправками обязал банки выдавать льготные кредиты оборонным предприятиям. К середине года это привело к аномальному увеличению корпоративного долга – на $415 миллиардов (почти 20% ВВП). Это превышает доходы бюджета от продажи нефти и газа. Кеннеди считает, что сегодня Россия скрывает реальное положение дел с финансированием военно-промышленного комплекса, чтобы лучше выглядеть на переговорах.

Но теперь чем дольше Кремль откладывает перемирие в Украине, тем вероятнее наступление кредитного кризиса в стране. Единственный выход для России из ситуации – добиваться отмены санкций на переговорах, пишет бывший банкир. Публикацию Кеннеди цитирует европейский экономический обозреватель Financial Times Мартин Сандбу. Он считает, что корпоративные долги, о которых пишет Кеннеди, могут привести к краху российской банковской системы, который разрушит не только легитимность банков, но и легитимность правительства.

Экономический обозреватель и публицист Максим Блант, впрочем, считает, что говорить о том, что российский бюджет рухнет или закончатся деньги, не приходится:

«Просто покупательная способность этих денег стремительно тает. И та ситуация, когда Центральный банк, несмотря на все титанические усилия, не может победить инфляцию, продолжится. И американские санкции ускоряют этот процесс обесценивания рубля. Напечатать денег можно сколько угодно: хоть триллион, хоть пять, хоть 10, хоть 100. Другое дело, что покупать на эти деньги можно все меньше и меньше».