Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,03%283,88
  • OMX Riga−0,14%875,73
  • OMX Tallinn0,51%1 790,88
  • OMX Vilnius0,33%1 121,49
  • S&P 5001%5 996,66
  • DOW 300,78%43 487,83
  • Nasdaq 1,51%19 630,2
  • FTSE 1001,35%8 505,22
  • Nikkei 225−0,31%38 451,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%105,6
  • OMX Baltic−0,03%283,88
  • OMX Riga−0,14%875,73
  • OMX Tallinn0,51%1 790,88
  • OMX Vilnius0,33%1 121,49
  • S&P 5001%5 996,66
  • DOW 300,78%43 487,83
  • Nasdaq 1,51%19 630,2
  • FTSE 1001,35%8 505,22
  • Nikkei 225−0,31%38 451,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,97
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%105,6
  • 19.01.25, 13:45

СМИ: Расходы России на войну могут в два раза превышать оборонный бюджет

Реальные расходы России на войну могут в два раза превышать оборонный бюджет. К такому выводу пришел финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди, передает «Настоящее время».
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
В феврале 2022 года Путин новыми поправками обязал банки выдавать льготные кредиты оборонным предприятиям. К середине года это привело к аномальному увеличению корпоративного долга – на $415 миллиардов (почти 20% ВВП). Это превышает доходы бюджета от продажи нефти и газа. Кеннеди считает, что сегодня Россия скрывает реальное положение дел с финансированием военно-промышленного комплекса, чтобы лучше выглядеть на переговорах.
Но теперь чем дольше Кремль откладывает перемирие в Украине, тем вероятнее наступление кредитного кризиса в стране. Единственный выход для России из ситуации – добиваться отмены санкций на переговорах, пишет бывший банкир. Публикацию Кеннеди цитирует европейский экономический обозреватель Financial Times Мартин Сандбу. Он считает, что корпоративные долги, о которых пишет Кеннеди, могут привести к краху российской банковской системы, который разрушит не только легитимность банков, но и легитимность правительства.
Экономический обозреватель и публицист Максим Блант, впрочем, считает, что говорить о том, что российский бюджет рухнет или закончатся деньги, не приходится:
«Просто покупательная способность этих денег стремительно тает. И та ситуация, когда Центральный банк, несмотря на все титанические усилия, не может победить инфляцию, продолжится. И американские санкции ускоряют этот процесс обесценивания рубля. Напечатать денег можно сколько угодно: хоть триллион, хоть пять, хоть 10, хоть 100. Другое дело, что покупать на эти деньги можно все меньше и меньше».
Подробнее читайте на портале «Настоящее время».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 14.01.25, 12:42
Эстония вместе с девятью странами хочет ввести тотальные санкции против российского газа
После прекращения транзита газа через Украину пришло время остановить также танкеры с российским СПГ, предлагают 10 государств-членов Европейского Союза. Однако эта идея, вероятно, встретит сильное сопротивление в Европе.
Новости
  • 06.01.25, 13:27
США готовят новые санкции против «теневого флота» РФ
Администрация уходящего президента США готовит масштабный пакет санкций против танкеров, перевозящих нефть из РФ, и людей, причастных к ее продаже по ценам выше установленного Западом потолка, передает DW.
Новости
  • 05.01.25, 15:03
Анализ Financial Times: как Америка, Россия и Китай изменят мир в 2025 году
США, Россия и Китай превратились в ревизионистские силы, каждая из которых стремится радикально изменить существующий статус-кво различными способами.
Новости
  • 01.01.25, 12:25
Украина прекратила транзит российского газа
Министерство энергетики Украины официально заявило, что транзит российского газа в ЕС, как и планировалось, прекращен.
  • ST
Content Marketing
  • 21.12.24, 16:39
Хороший пример: во время последней цифровой уборки Силы обороны Эстонии уничтожили около 40 терабайт цифрового мусора
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.

Самые читаемые

1
Новости
  • 18.01.25, 11:00
Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери
2
Новости
  • 17.01.25, 17:18
Привлечение инвестиций стартапом обернулось скандалом: ведущий инвестор Мадис Мюйр выдвигает обвинения
3
Новости
  • 17.01.25, 09:47
Иностранцы активно продают недвижимость в Эстонии: в лидерах – россияне и финны
4
Новости
  • 16.01.25, 10:04
Известные дельцы поделят десятки миллионов из поддержки для Ида-Вирумаа
5
Биржа
  • 17.01.25, 10:20
Годовая прибыль Tallinna Kaubamaja резко сократилась
6
Новости
  • 18.01.25, 10:01
Rail Baltic: для сохранения быстрого темпа строительства нужно найти 450 миллионов евро

Последние новости

Биржа
  • 19.01.25, 14:14
Rahakratt и Пааво Сийманн – о произошедшем с Planet42: «Это было больно»
Новости
  • 19.01.25, 13:45
СМИ: Расходы России на войну могут в два раза превышать оборонный бюджет
Новости
  • 19.01.25, 13:33
Цакхна: запрет TikTok следует рассмотреть и в Европе
Новости
  • 19.01.25, 12:50
Тенерифе, Дубай или Тарту? Инвесторы в недвижимость рассказали о своих предпочтениях
Новости
  • 19.01.25, 12:07
Литва увеличит расходы на оборону до более чем 5% от ВВП
Биржа
  • 19.01.25, 11:33
Райво Хейн: время инвестировать в коммерческую недвижимость!
Инвестор раскрыл цели на 2025 год
Новости
  • 19.01.25, 10:48
Крупный эстонский производитель продуктов питания сокращает штат
Биржа
  • 18.01.25, 15:15
Объявлены «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»

Сейчас в фокусе

Предприниматель Николай Осипенко скончался в мае прошлого года, сейчас его наследством занимается дочь.
Новости
  • 18.01.25, 11:00
Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери
В этом году на звание «Инвестор года» претендовали Rahakratt, Пааво Сиймaнн и Лев Долгачев. Победителем стал Лев Долгачев, он и поднял победный кубок.
Биржа
  • 18.01.25, 15:15
Объявлены «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»
Глава стартапа FleetFox Мартин Кристерсон пояснил, что компании необходимы деньги.
Новости
  • 17.01.25, 17:18
Привлечение инвестиций стартапом обернулось скандалом: ведущий инвестор Мадис Мюйр выдвигает обвинения
По словам Рийво Антона, весь стартап-сектор сейчас ожидает первичного публичного размещения акций одной из самых ценных финансовых стартап-компаний Европы – Klarna.
Биржа
  • 18.01.25, 12:00
Шведский платежный гигант вскоре задаст курс для всего стартап-сектора
Кризис 2008 года изменил так много!
Новости
  • 17.01.25, 17:52
Делов-то: не пора ли вернуть принудительную вторую ступень?
Терминал Ülemiste для Rail Baltic строится стремительными темпами. Строительные работы начались в 2022 году, а завершение запланировано на 2028 год. В рамках открытого конкурса терминалу уже выбрали название – Линда.
Новости
  • 18.01.25, 10:01
Rail Baltic: для сохранения быстрого темпа строительства нужно найти 450 миллионов евро
Генеральный директор и сооснователь Palantir Александр Карп (на фото) вместе с Питером Андреасом Тилем (также известным как сооснователь PayPal) основали Palantir Technologies в 2003 году в Денвере, США. С момента выхода на биржу в октябре 2020 года стоимость акций компании выросла более чем на 600%, значительно опередив американские фондовые индексы.
Инвестор Тоомас
  • 17.01.25, 13:13
Инвестор Тоомас: присматриваюсь к растущей акции, которая оставляет индексы далеко позади
Акция выросла на 313%
Опытные инвесторы в дивиденды Мяртен Кресс (слева), Тийу Лумберг и Калле Тихеметс делятся примерами из своих портфелей и советуют, как составить доходный портфель акций с дивидендами.
Биржа
  • 16.01.25, 09:46
Сила дивидендов: как выбрать лучших «дойных коров» на американской бирже
Список американских акций с дивидендной доходностью в диапазоне от 4% до 12%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025