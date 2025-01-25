Назад 26.01.25, 12:31 Канцлер права выступила в защиту оставшихся без денег квартирных товариществ: государство поступило несправедливо Ряд квартирных товариществ, оставшихся без пособий на реновацию, обвиняют в этом несправедливую систему подачи заявок. Теперь с их мнением согласилась и канцлер права, которая рекомендует министру пересмотреть порядок распределения пособий.

«Самый ужасный дом», — так Кайри Раудберг описала многоквартирный дом за своей спиной, который она надеялась привести в порядок с помощью реновационной поддержки. Foto: Liis Treimann

Кайри Раудберг, представляющая интересы нескольких квартирных товариществ, уже в ноябре была уверена, что находящиеся под ее управлением дома в этом году останутся без пособий на реновацию. Причина в том, что у них не получилось зайти в электронную систему подачи заявок сразу же, как открылся раунд.