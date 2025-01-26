Зарплата президента Эстонии вырастет до 9700 евро

До 2028 года рост зарплат премьер-министра, министров, членов Госсуда, госсекретаря, генпрокурора, судей окружных, уездных и административных судов, госпримирителя, а также уполномоченного по гендерному равенству и равному обращению замедлился, но затем их зарплаты резко возрастут, передает rus.err.ee.
- Президент Эстонии Алар Карис. Foto: Liis Treimann
С апреля президент Эстонии Алар Карис и председатель Рийгикогу Лаури Хуссар будут получать ежемесячную брутто-зарплату в 9720 евро, что на 520 евро больше нынешней. Кроме того, зарплата Кариса увеличится на 1944 евро в виде представительских расходов, что в сумме составит 11 664 евро.
Зарплата премьер-министра Кристена Михала вырастет на 248 евро до 9007 евро в месяц, и 20% от своей зарплаты, т.е. 1801 евро в месяц, он получит в качестве представительских расходов.
Зарплаты министров Кристина Каллас, Лийзы-Ли Пакоста, Ханно Певкур, Йоко Алендер, Хейди Пурга, Эркки Кельдо, Юргена Лиги, Пирет Хартман, Лаури Ляэнеметса, Сигне Рийсало, Владимира Света, Рийны Сиккут и Маргуса Цахкна увеличатся с апреля на 210 евро и составят 7657 евро в месяц.
Обычные депутаты Рийгикогу получат прибавку в размере 338 евро, их зарплата составит 6318 евро в месяц.
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