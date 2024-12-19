Назад 25.12.24, 14:29 Призыв руководителя ИТ-компании: повышайте сотрудникам зарплаты, чтобы рост налогов не уменьшил их доходы Руководитель известной ИТ-компании призывает всех работодателей повысить сотрудникам зарплаты, компенсировав таким образом влияние роста подоходного налога.

Зарплата человека, работающего в сфере информации и связи, в следующем году снизится в среднем на 69 евро. Фото иллюстративное. Foto: Hunters Race / Unsplash

С 1 января 2025 году ставка подоходного налога вырастает с 20% до 22%, что уменьшит текущий доход работающих людей.

По словам Яана Урва, руководителя компании по консалтингу и развитию информационных технологий Finest, работодатели должны искать возможность скорректировать зарплаты своих сотрудников.

«Сложная экономическая ситуация, а также увеличение финансовых обязательств в следующем году за счет автоналога, налога на землю, роста налога с оборота, также в 2026 году налога на безопасность приводит к неуверенности во многих семьях и компаниях», – пояснил он.

«Компенсация доходов, потерянных из-за 22%-ной ставки подоходного налога, которая вступает в силу в январе, – это очень прагматичный шаг, на который заботливый работодатель мог бы пойти ради своих сотрудников», – отметил Урва, добавив, что у сотрудников Finest, как он надеется, будет в грядущем году на одну проблему меньше.

Как именно рост подоходного налога повлияет зарплаты? Работники сферы информации и связи зарабатывали в третьем квартале этого года в среднем 3506 евро в месяц – без учета накопительной пенсии. Это означает нетто-доход в 2760 евро. С 1 января следующего года эта сумма составит 2691 евро.

«Это на 69 евро меньше в месяц, что составляет 828 евро в год. Независимо от того, больше зарплата или меньше, та часть, которую забирает повышение налогов, – это потеря для каждого, и работодатель может помочь смягчить ее», – отметил Урва.

Он признал, что мотивация и способность компаний повышать зарплаты различны: «Для трудоемких компаний, к которым относится и работающая в сфере информации и связи Finest такие изменения сопровождаются значительными дополнительными расходами. Если у работодателей нет возможности скорректировать зарплаты в полной мере в январе, это можно сделать хотя бы поэтапно в течение года».

Самое главное, по утверждению руководителя Finest, – понимать, что каждый сотрудник нуждается и заслуживает сигнала о том, что помимо прибыльности компании работодатель заботится и о благополучии своих сотрудников.

«Если мы ожидаем, что для наших сотрудников достижение целей организации является приоритетом, логично ответить тем же – обеспечить стабильность и доказать, что их ожидания и интересы также являются приоритетом для работодателя. Ни один работодатель не должен воспринимать уменьшение дохода своей команды как неизбежность», – подчеркнул Урва.

Ян Урва, глава IT-компании Finest, ранее известной как Finestmedia. Foto: Karen Härms

Для всех сотрудников Finest корректировка зарплат, покрывающая дополнительные расходы в размере +2,5%, вызванные изменениями в подоходном налоге, будет действовать с начала года. Остальные договоренности о заработной плате сотрудников на следующий год будут заключаться отдельно в соответствии с обычными процедурами и возможностями, пояснил глава компании.

«Мы постоянно отслеживаем динамику как средней, так и реальной зарплаты, ситуацию на рынке и индивидуальное развитие сотрудников, а также сознательно работаем над повышением производительности. Для нас элементарно обеспечивать конкурентоспособность зарплат и не допускать их отставания от роста стоимости жизни», – сказал Урва.

«Признаю, что на фоне роста расходов и неопределенности это довольно сложно, но мы делаем все возможное. Надеюсь, что помимо запущенной налоговой гонки правительство вскоре займется и нововведениями, которые помогут экономике выйти на траекторию роста», – добавил Урва.

Finest предоставляет услуги по разработке программного обеспечения и бизнес-консалтингу как государственному сектору Эстонии, так и частному сектору, а также занимается экспортом услуг для международных организаций. Команда компании, насчитывающая более ста человек, работает в Эстонии, Польше и Скандинавии и получала «газели» в 2020 и 2021 годах.