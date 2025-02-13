Назад 13.02.25, 16:41 Neste сокращает штат во всем мире – в Финляндии под ударом до 450 рабочих мест Топливная компания Neste планирует сократить около 600 рабочих мест, из которых почти 450 приходятся на Финляндию, передает Yle

Нефтеперерабатывающий завод Neste в Порвоо, на котором работают около 1000 человек. Foto: Pasi Salminen, Neste

Компания намерена сэкономить около 65 миллионов евро за счёт увольнений и других мер.

Согласно годовому отчёту Neste за 2023 год, в Финляндии у компании работает около 4000 сотрудников.

Генеральный директор Neste Хейкки Малинен отметил слабые финансовые показатели, причиной которых стал низкий спрос на биотопливо.

В 2023 году операционная прибыль составила 1,7 млрд евро. Оборот за октябрь-декабрь прошлого года снизился, а операционная прибыль сократилась, приведя к убытку в размере 110 миллионов евро.

Neste одной из первых начала производить возобновляемое топливо и добилась большого успеха. Теперь у неё появилось много новых конкурентов.