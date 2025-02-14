Эстонские суды не соблюдают закон. «Необходима реформа»

Когда много лет назад Роман (имя изменено. – прим. ред.) взял в банке кредит под залог недвижимости, он и не подозревал, чем это для него обернется. Рефинансирование долгов привело его в КСО Eestihoius, а оттуда в инкассо-фирму Renovum, в результате чего он превратился в съемщика своей же квартиры. Этой зимой ему буквально грозит остаться без крыши над головой.