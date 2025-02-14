Эстонские суды не соблюдают закон. «Необходима реформа»

Не секрет, что должники часто остаются без защиты в спорах, которые касаются потребительских кредитов. Ежегодно через эстонские суды проходит около 20 000 ускоренных производств по платежным поручениям, в ходе которых суд не проверяет, соответствует ли предъявленное должнику требование закону. «Это серьезная социальная проблема», – отмечает судья Государственного суда Урмас Воленс. Под его председательством гражданская коллегия Государственного суда в ноябре 2023 года вынесла историческое решение
, после которого устоявшийся порядок рассмотрения долговых дел должен был измениться.