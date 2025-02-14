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  • 14.02.25, 13:33

Эстонские суды не соблюдают закон. «Необходима реформа»

Более года назад Государственный суд вынес историческое решение, которое должно изменить то, как эстонские суды рассматривают требования по долгам. Однако в работе судов с тех пор мало что изменилось. «Они фактически не обеспечивают соблюдение закона», – говорит государственный судья Урмас Воленс.
По словам судьи Государственного суда Урмаса Воленса, наибольшей проблемой являются ускоренные производства по платежным поручениям.
  • По словам судьи Государственного суда Урмаса Воленса, наибольшей проблемой являются ускоренные производства по платежным поручениям. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix
Не секрет, что должники часто остаются без защиты в спорах, которые касаются потребительских кредитов. Ежегодно через эстонские суды проходит около 20 000 ускоренных производств по платежным поручениям, в ходе которых суд не проверяет, соответствует ли предъявленное должнику требование закону. «Это серьезная социальная проблема», – отмечает судья Государственного суда Урмас Воленс. Под его председательством гражданская коллегия Государственного суда в ноябре 2023 года вынесла историческое решение, после которого устоявшийся порядок рассмотрения долговых дел должен был измениться.
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